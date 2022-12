Explicamos o final de O Amante de Lady Chatterley, na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, O Amante de Lady Chatterley se tornou um grande sucesso na plataforma. Para maiores, o filme aposta em uma boa dose de erotismo para desenvolver sua trama intrigante. Quem já conferiu a trama quer saber: qual é o verdadeiro significado do desfecho?

“Infeliz no casamento, a aristocrata Lady Chatterley se envolve em um romance ardente com um funcionário do marido”, afirma a sinopse oficial de O Amante de Lady Chatterley na Netflix.

Baseado no livro de mesmo nome, escrito por D. H. Lawrence, o longa tem Emma Corrin (The Crown) e Jack O’Connell (Godless) nos papéis principais.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o desfecho de O Amante de Lady Chatterley na Netflix; confira. (via Cosmopolitan)

Final explicado de O Amante de Lady Chatterley – O que acontece com Connie?

A Netflix investe em um final feliz para o filme, encerrando o affair da Lady Chatterley de maneira bastante satisfatória.

Depois da revelação de seu grande segredo, Connie pede o divórcio. No entanto, o Sir. Clifford se nega a conceder a separação. Além disso, o marido da Lady Chatterley demite Oliver de sua posição como guarda-caça.

Connie, então, viaja a Veneza com a irmã Hilda e o pai. Lá, ela descobre sua gravidez. Eventualmente, se torna impossível esconder a gestação dos olhares condenatórios da alta sociedade.

Acompanhada de Hilda, Connie retorna para Londres. A protagonista recebe uma carta de Oliver, que diz ter encontrado um novo emprego e um lar no interior da Escócia.

Oliver reconhece as dificuldades sofridas por Connie, mas mesmo assim, convida a amante para vir morar com ele.

O romance da Netflix termina com Connie viajando de encontro a Oliver. A última cena mostra o casal se abraçando em frente a nova casa do personagem.

Em outras palavras, o desfecho de O Amante de Lady Chatterley termina com Connie e Oliver como um casal feliz e realizado.

Como o final de O Amante de Lady Chatterley é diferente do desfecho do livro?

O final de O Amante de Lady Chatterley, na Netflix, é bastante parecido com o desfecho do livro de D. H. Lawrence. No entanto, a conclusão também conta com diferenças importantes.

No livro, Connie também engravida de Oliver, mas é obrigada a morar com a irmã enquanto o marido se nega a conceder o divórcio.

Oliver encontra um novo emprego e aguarda a conclusão da separação. O livro termina com o personagem enviando a carta para Connie.

No entanto, o livro não revela se Connie realmente aceita a proposta e viaja para a Escócia em encontro do amor.

O filme da Netflix, dessa forma, aposta em um final bem mais satisfatório para conquistar o público e encerrar a história de Connie e Oliver.

O Amante de Lady Chatterley está disponível na Netflix.

