Explicamos o final de Teen Wolf: O Filme

Sucesso no Paramount+, Teen Wolf: O Filme traz grandes reviravoltas para a história dos personagens da série da MTV. Mesmo sem Dylan O’Brien no elenco, o longa termina com um final impactante – que deixou muitos fãs morrendo de raiva. Sendo assim, o que realmente acontece no desfecho de Teen Wolf: O Filme?

“Com o surgimento de um mal terrível, os lobos uivam mais uma vez. Apenas um lobisomem como Scott McCall pode reunir novos aliados e antigos amigos para lutar contra o que pode ser seu inimigo mais poderoso e mortal”, afirma a sinopse oficial do novo longa.

Teen Wolf: O Filme traz de volta alguns dos integrantes mais queridos do elenco original de Teen Wolf, como Tyler Posey, Crystal Reed, Tyler Hoechlin, Holland Roden, Colton Haynes, Shelley Hennig e Dylan Sprayberry.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o final de Teen Wolf: O Filme no Paramount+; confira! (via Decider)

Final explicado de Teen Wolf: O Filme – Quem morre?

O evento mais importante de Teen Wolf: O Filme é a morte de Derek. Tudo começa quando Eli, o filho do personagem, finalmente se transforma em um lobisomem.

Junto com Scott, pai e filho batalham o demônio Nogitsune. Os personagens concluem que a única maneira de matar a criatura maligna é incendiá-la.

Porém, para isso, um sacrifício é necessário. Afinal, alguém precisa segurar o Nogitsune enquanto Jordan Parrish invoca as chamas.

Derek, olhando para o filho, decide se sacrificar. Por ser o Alpha, Scott não pode fazer o mesmo. Finalmente, Derek se despede do filho e diz para Parrish queimar o demônio.

Parrish cumpre a ordem, queimando tanto o Nogitsune quanto Derek. É assim que acontece a morte do personagem.

Em seguida, Teen Wolf: O Filme mostra o funeral de Derek, confirmado, de uma vez por todas, que o personagem está realmente morto.

Depois do funeral, no qual o Xerife Stilinski dá o jeep de Stiles para Eli, o filme termina com uma sequência misteriosa.

Adrian Harris, o professor de química que estava aliado aos demônios, é levado às autoridades para a Casa Eichen.

Para quem não se lembra, a Casa Eichen é um hospital psiquiátrico que serve como uma espécie de prisão para criaturas sobrenaturais. Um homem misterioso diz a Adrian que ele ficará “muito confortável” nos novos aposentos, enquanto o professor grita sobre adolescentes que se transformam em lobisomens.

“Acredite em mim: nós já ouvimos muitas histórias sobre lobisomens adolescentes. E sempre há uma nova”, afirma o personagem misterioso.

Na última cena do filme, Eli – o novo Teen Wolf – caminha em um desfiladeiro sob a luz da Lua Cheia. Os olhos do personagem brilham, e assim, o filme acaba.

Com isso, podemos concluir que o principal objetivo do desfecho de Teen Wolf é servir como o pontapé inicial para um reboot da série, que dessa vez, será protagonizada por Eli.

Teen Wolf: O Filme está disponível no Paramount+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.