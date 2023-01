Por que Teen Wolf: O Filme tem palavrão e nudez

Já disponível no catálogo brasileiro do Paramount+, Teen Wolf: O Filme deixa espectadores impressionados com cenas de sexo, nudez e palavrões. Na série original, exibida pela MTV, isso não costumava acontecer! Sendo assim, o que pode explicar essa importante mudança narrativa?

“Com o surgimento de um mal terrível, os lobos uivam mais uma vez. Apenas um lobisomem como Scott McCall pode reunir novos aliados e antigos amigos para lutar contra o que pode ser seu inimigo mais poderoso e mortal”, afirma a sinopse oficial do novo longa.

Continua depois da publicidade

Teen Wolf: O Filme traz de volta alguns dos integrantes mais queridos do elenco original de Teen Wolf, como Tyler Posey, Crystal Reed, Tyler Hoechlin, Holland Roden, Colton Haynes, Shelley Hennig e Dylan Sprayberry.

Explicamos abaixo por que o filme de Teen Wolf tem muito mais nudez e palavrões que a série original; confira!

Por que Teen Wolf: O Filme tem nudez e palavrões?

Recém-chegado ao Paramount+, Teen Wolf: O Filme tem dividido a opinião da crítica especializada, com 50% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Muitos críticos notaram que o filme é bem mais “explícito” que a série Teen Wolf, exibida pela MTV, principalmente em relação às cenas de sexo e linguagem inadequada.

O motivo é muito simples: o revival da franquia é um projeto do Paramount+, e não da MTV. Por ser exibido em uma plataforma de streaming, o filme não precisa se adequar aos critérios etários da TV a cabo.

Nos Estados Unidos, a TV Parental Guidelines (instituição responsável por definir a classificação etária de séries de TV) é bastante rígida com os palavrões. Por isso, séries voltadas para o público teen não podem abusar da linguagem chula.

Como Teen Wolf: O Filme não conta com essas limitações, os personagens podem falar palavrões à vontade.

A leniência também acontece nas cenas de nudez e sexo, como o momento que é protagonizado por Malia e Parrish.

A mesma coisa aconteceu com Criminal Minds: Evolution, o revival de Criminal Minds no Paramount+. Na continuação, os personagens são bem mais desbocados que os da série original.

Por fim, a trama de Teen Wolf: O Filme é ambientada mais de uma década após o desfecho da série original.

Ou seja: apesar do título (que significa ‘lobo adolescente’), o filme do Paramount+ é protagonizado por adultos, o que oferece um tom bem mais maduro sobre a história.

Como os personagens de Teen Wolf: O Filme já não são mais adolescentes, não há problema em mostra-los falando palavrões e fazendo sexo.

Teen Wolf: O Filme, o revival da série Teen Wolf, está disponível no catálogo brasileiro da plataforma Paramount+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.