Fantasma e Cia prepara uma continuação, mas ela vai acontecer? Veja o que sabemos

Sucesso na Netflix, o filme Fantasma e CIA mistura aventura, comédia e drama em uma trama surpreendente, repleta de elementos sobrenaturais. Quem já conferiu o longa quer saber: a história terá uma continuação na plataforma? O desfecho, definitivamente, deixa o caminho aberto para a sequência.

“Após descobrir um fantasma com um passado obscuro em sua casa, uma família viraliza na internet e se torna alvo de uma agência do governo”, diz a sinopse de Fantasma e CIA na Netflix.

Junto com Anthony Mackie (Falcão e o Soldado Invernal) e David Harbour (Stranger Things), o elenco de Fantasma e CIA conta também com Tig Notaro (Na Sua Casa ou Na Minha?), Jennifer Coolidge (The White Lotus) e Erica Ash (Survivor’s Remorse).

Mostramos abaixo como a trama de Fantasma e CIA prepara uma continuação na Netflix! Veja também se a sequência do longa já foi confirmada.

Como Fantasma e CIA prepara sua continuação na Netflix?

Fantasma e CIA estreou na Netflix em 24 de fevereiro de 2023. Uma semana depois, o longa permanece no Top 10 da plataforma.

Até o fechamento dessa matéria, Fantasma e CIA é o segundo filme mais assistido da Netflix, superando sucessos como Excluídos e Vingança Solitária.

O desfecho de Fantasma e CIA traz uma reviravolta importante sobre Ernest, o personagem de David Harbour. Na conclusão, o longa revela que o fantasma que assombra a casa de Kevin, na verdade, não é o bêbado Ernest, mas sim Randy, o cunhado do personagem.

As coisas ficam ainda mais complicadas quando o filme revela que Ernest, na verdade, é o responsável pela morte de Randy! Após recuperar suas memórias, Randy finalmente consegue reencontrar a filha adulta, passando assim para o pós-vida.

É um final satisfatório, mas que ao mesmo tempo, deixa o caminho aberto para a produção de uma possível continuação.

No final de Fantasma e CIA, Kevin e Joy compartilham um momento sentimental no sótão antes da mudança da família. Quando eles deixam o sótão, o filme mostra uma luz piscando – o que pode indicar a possível volta de Randy.

Por outro lado, essa luz também pode simbolizar a aparição do verdadeiro Ernest, que pode ter voltado para assombrar os próximos moradores da casa.

A maneira como o filme caracteriza seu desfecho tem o característico estilo do diretor Christopher Landon. Conhecido por produzir comédias realmente sombrias, ele é o chefão da franquia A Morte Te Dá Parabéns.

A alma de Ernest, definitivamente, não está em paz. O personagem ainda tem muita raiva em seu espírito, e por isso, um segundo filme de Fantasma e CIA pode mostrá-lo aterrorizando os novos donos da casa de Kevin.

Com isso, Kevin pode se sentir culpado, e retornar à trama para resolver o problema – provavelmente com a ajuda de um exorcista atrapalhado.

Nesse sentido, a potencial continuação também pode trazer de volta as personagens de Jennifer Coolidge e Tig Notaro.

Porém, é importante lembrar que, pelo menos até o momento, nem a Netflix e nem os produtores de Fantasma e CIA confirmaram uma sequência para o longa.

Fantasma e CIA está disponível na Netflix.

