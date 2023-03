Fãs de John Wick acham que ele vai se casar no 4º filme e o diretor responde

Com o lançamento de John Wick 4: Baba Yaga cada vez mais próximos, os fãs enchem as redes sociais de teorias sobre a franquia. Muitos espectadores acreditam que o novo filme terminará com John Wick se casando mais uma vez. Em uma entrevista recente, Chad Stahelski, o diretor do longa, discutiu a possibilidade.

“Com o preço por sua cabeça cada vez maior, John Wick leva sua luta contra a High Table de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, afirma a sinopse oficial de John Wick 4: Baba Yaga.

Além de Keanu Reeves (Matrix) no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld), Lance Reddick (American Horror Story) e a popstar Rina Sawayama no elenco.

Mostramos abaixo se John Wick realmente vai se casar no 4º filme – veja o que o diretor do longa disse sobre o assunto.

John Wick vai se casar em Baba Yaga?

Em meio à divulgação de John Wick 4: Baba Yaga, o diretor Chad Stahelski avaliou as principais teorias dos fãs da franquia em um papo com a revista Vanity Fair.

Uma dessas teorias, compartilhada originalmente no Reddit, afirma que John Wick terminará a trama do novo longa casado.

“Não acredito que as pessoas ainda não perceberam que o John Wick vai se casar no quarto filme”, comentou um fã no Reddit.

A teoria foi criada após a divulgação dos primeiros trailers de John Wick 4, nos quais o personagem de Laurence Fishburne diz que “um homem tem que estar elegante quando chega a hora de se casar… ou quando vão lhe enterrar”.

Infelizmente para os espectadores que botaram fé nessa teoria, o suposto casamento de John Wick não deve acontecer.

“Eu também não acredito”, brincou Chad Stahelski, respondendo à teoria dos fãs.

Keanu Reeves concorda: de acordo com o ator, John Wick ainda não superou a perda da falecida esposa.

“Acho que ele ainda está lidando com o luto pela morte da Helen”, disse o astro.

Porém, isso não significa que John Wick ficará solteiro para sempre! Na verdade, Stahelski e Keanu Reeves já sabem exatamente como seria o casamento do assassino.

“Todo mundo estaria elegante. Teríamos champagne, é claro. Seria uma festa de arromba, cheia de dança e cachorrinhos”, comentou Stahelski.

Com Keanu Reeves no papel principal, John Wick 4: Baba Yaga estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (23 de março). Confira abaixo o trailer oficial legendado do novo longa.

