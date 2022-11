Fãs não percebem detalhe importante em Uma Quedinha de Natal

Sucesso na Netflix, Uma Quedinha de Natal já figura há um bom tempo no Número 1 do Top 10 da plataforma. Protagonizado por Lindsay Lohan (Meninas Malvadas), o filme conquista fãs no mundo inteiro com uma história divertida e romântica. Porém, pouca gente percebe um detalhe importante no elenco do longa.

“Depois de perder a memória em um acidente de esqui, uma herdeira mimada acaba sob os cuidados de um desafortunado viúvo e sua filha durante as festas de fim de ano”, afirma a sinopse oficial de Uma Quedinha de Natal.

Além de conquistar os assinantes da Netflix, o longa ganhou o coração da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, Uma Quedinha de Natal tem mais de 53% de aprovação – porcentagem alta para filmes natalinos.

Revelamos abaixo um dos detalhes mais interessantes de Uma Quedinha de Natal; veja se você percebeu.

Irmã de Lindsay Lohan está no elenco de Uma Quedinha de Natal

Como citamos anteriormente, Uma Quedinha de Natal é protagonizado por Lindsay Lohan na Netflix.

Após um longo hiato (e inúmeras polêmicas), a estrela de Meninas Malvadas volta à ativa com a comédia romântica natalina.

Lohan, vale lembrar, também é conhecida por filmes como Operação Cupido, Herbie: Meu Fusca Turbinado e Sexta-Feira Muito Louca.

Em Uma Quedinha de Natal, Lindsay Lohan interpreta Sierra – uma herdeira mimada que, após passar por um grave acidente de esqui, sofre amnésia e curte as festas de fim de ano com um viúvo charmoso e sua filha pequena.

Jack Russell, o viúvo em questão, é interpretado por Chord Overstreet. O ator é mais conhecido por sua carreira musical, e por interpretar o “bocudo” Sam Evans na série Glee.

Avy, a filha precoce de Jack, é vivida pela atriz mirim Olivia Perez. O elenco de Uma Quedinha de Natal conta também com George Young, do filme de terror Maligno, e Jack Wagner, das novelas Santa Barbara e Melrose Place.

Quem completa o elenco de Uma Quedinha de Natal é Aliana Lohan. Muitos fãs não perceberam, mas a atriz é a irmã mais nova de Lindsay Lohan!

Atualmente com 28 anos, Aliana Lohan é 8 anos mais jovem que Lindsay. Famosa por sua carreira musical, a artista faz participações em alguns filmes da irmã, como Operação Cupido, A Boneca que Virou Gente e Eu Sei Quem Me Matou.

Já na TV, Aliana apareceu como si mesma em reality shows como Keeping Up With the Kardashians e Living Lohan.

Em Uma Quedinha de Natal, Aliana Lohan vive Bianca, a stylist da protagonista Sierra (que sugere alguns looks para a herdeira nas primeiras cenas do longa).

Além disso, Aliana Lohan integra a trilha sonora de Uma Quedinha no Natal com a canção “Without You” (veja abaixo).

Uma Quedinha de Natal, com Lindsay Lohan no papel principal, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli