Fãs só aprovaram UMA coisa em 365 Dias Finais

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, 365 Dias Finais figura no topo do ranking de filmes mais assistidos. Mesmo assim, o longa é detonado por público e crítica. Nas redes sociais, os espectadores criticam quase todos os aspectos da produção – sua história, elenco, ritmo e muito mais. Porém, um elemento do filme conseguiu conquistar a audiência.

“A falta de confiança e as tentativas de sabotagem de Nacho deixam o relacionamento de Laura e Massimo por um fio”, afirma a sinopse oficial de 365 Dias Finais na Netflix.

Baseado no livro de Blanka Lipinska, o filme traz Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone como os protagonistas Laura e Massimo. Simone Susinna também retorna como Nacho, um mafioso pra lá de sedutor.

Revelamos abaixo o único aspecto de 365 Dias Finais que foi aprovado pelos assinantes da Netflix; confira – e tire suas próprias conclusões.

Fãs da Netflix detonam 365 Dias Finais – mas gostam da trilha sonora

A franquia 365 DNI é considerada uma das piores da Netflix. Os filmes garantiram a vergonhosa marca de 0% de aprovação crítica no Rotten Tomatoes.

Esse consenso é ecoado pela opinião do público. 365 Dias Finais, por exemplo, só foi aprovado por 46% do público.

Os espectadores da Netflix detonam as performances do elenco, a trama problemática e a terrível conclusão do longa.

Por outro lado, diversos comentários elogiam a trilha sonora de 365 Dias Finais. Para muitos espectadores, as músicas representam o único ponto positivo do filme.

“A única coisa boa de 365 Dias é a trilha sonora. Porque o filme não tem história nenhuma”, avaliou uma espectadora no Twitter.

Os assinantes da Netflix parecem ter matado a chamada: a franquia 365 Dias investe na trilha sonora para compensar uma trama de baixíssima qualidade.

“Os dois últimos filmes de 365 Dias são simplesmente uma chacota. Sem roteiro, puro suco de pornografia, e trilha sonora a cada 5 minutos de cena. Minha mãe me perguntou se eu estava ouvindo Spotify, porque toda hora toca uma música diferente. Duas horas da minha vida desperdiçada, que ódio!”, comentou outra espectadora.

De acordo com os fãs, a trilha sonora de 365 Dias Finais é a única coisa que se salva no filme.

“Acabei de assistir 365 Dias Finais, que final b*sta! Mas eu já esperava, não curti nenhum dos três filmes. Mas como sou curiosa, assisti. O que salva é a trilha sonora. Muito boa!, afirmou outra assinante da Netflix.

Entre as músicas mais populares da trilha sonora de 365 Dias Finais, destacam-se Pray (EMO), Mykonos (JJ Abel), Fantasma (Marissa) e Closer (John McFly).

“Falarei mal de 365 Dias até o fim da minha vida, mas a trilha sonora desse filme é impecável”, comentou mais uma fã da Netflix.

Esse é consenso entre os assinantes da plataforma: a trilha sonora de 365 Dias Finais é a única qualidade do filme.

“Nada me tira da cabeça que a Netflix autorizou a produção de 365 Dias para promover a carreira de cantor do Morrone. Um filme péssimo, na verdade, é um pornô com trilha sonora”, concluiu outra espectadora.

365 Dias Finais já está disponível na Netflix. Veja abaixo as reações originais.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.