Feiticeira Escarlate não deve voltar tão cedo no MCU

Dado o impactante final de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, muitos fãs da Marvel querem saber: quando a Feiticeira Escarlate voltará ao MCU? De acordo com uma declaração recente de Elizabeth Olsen, a intérprete da personagem, Wanda ainda deve demorar um bom tempo para retornar aos filmes da Marvel.

No desfecho de Doutor Estranho 2, vale lembrar, Wanda é (aparentemente) enterrada viva após o colapso do templo. Porém, o filme deixa bem claro que a personagem não morreu.

A personagem de Elizabeth Olsen foi introduzida no MCU no filme Vingadores: Era de Ultron. Com o passar do tempo, ela se tornou uma das figuras mais poderosas do universo compartilhado.

Mostramos abaixo por que a Feiticeira Escarlate ainda deve demorar a voltar ao MCU após os eventos de Doutor Estranho 2; confira!

Elizabeth Olsen reduz as expectativas para o retorno da Feiticeira Escarlate

Atualmente, Elizabeth Olsen está ocupada com a divulgação da série Amor & Morte – uma produção inspirada em eventos reais que estreia ainda este ano no HBO Max.

Em uma entrevista recente ao Today Show, Olsen foi perguntada sobre seu futuro como Feiticeira Escarlate no MCU.

Quebrando a tradição da Marvel de sempre esconder o envolvimento de atores e atrizes em seus projetos, Olsen deu uma resposta bastante sólida ao questionamento.

“Essa é uma pergunta difícil para mim… acho que as minhas palavras são sempre distorcidas quanto falo sobre isso…”, disse a atriz.

Após Al Roker, o apresentador do programa, prometer não distorcer a declaração da atriz, Olsen decidiu abrir o jogo.

“Sim, eu espero que ela volte ao MCU! Mas na verdade, não tenho ideia. Só posso dizer isso, já que não tenho uma resposta específica para essa pergunta. Eu digo que ‘espero que ela volte’ porque esse é realmente o meu grande desejo”, comentou a atriz.

Questionada sobre o caráter da volta da Feiticeira Escarlate ao MCU, a atriz disse que “ainda não viu o roteiro”, “não começou as filmagens” e “nem mesmo assinou o contrato”.

Ou seja: se a Feiticeira Escarlate realmente retornar ao MCU, a volta da personagem ainda deve demorar um bom tempo.

O retorno de Wanda ao MCU é, definitivamente, uma possibilidade. A Marvel deve fazer de tudo para aproveitar ao máximo a personagem, já que ela é uma das mais interessantes do universo compartilhado.

Provavelmente, Wanda voltará ao MCU – mesmo que apenas em uma participação especial – na série Agatha: O Coven do Caos, que deve estrear no Disney+ em meados de 2024.

Enquanto isso, você pode conferir as aventuras da personagem nos filmes dos Vingadores, na série WandaVision e no longa Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, todos disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.