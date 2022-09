Filme da Netflix tem cenas de sexo pesadas, mas atriz reclama de censura

Blonde é, definitivamente, um dos lançamentos mais aguardados da Netflix em 2022. Reações prévias da crítica revelaram que a cinebiografia de Marilyn Monroe é repleta de cenas explícitas de sexo. Porém, em uma entrevista recente, Ana de Armas – a estrela de Blonde – chamou de “censura” a classificação indicativa do filme.

“Inspirada no best-seller de Joyce Carol Oates, esta biografia fictícia da lendária Marilyn Monroe é estrelada por Ana de Armas”, afirma a sinopse oficial de Blonde.

Além de Ana de Armas no papel principal, o elenco de Blonde conta com Bobby Cannavale (O Irlandês), Adrien Brody (O Grande Hotel Budapeste), Julianne Nicholson (Eu, Tonya), Toby Huss (Carnivale) e Caspar Phillipson (Jackie).

Revelamos abaixo por que Ana de Armas reclamou da “censura” a Blonde na Netflix; confira.

Para Ana de Armas, classificação indicativa de Blonde é “censura”

Por suas cenas explícitas de sexo, violência e uso de drogas – além da temática adulta – Blonde ganhou a classificação indicativa NC-17.

Nos Estados Unidos, essa classificação é a mais pesada possível. Os filmes NC-17 são “recomendados para adultos” e “não podem ser assistidos por menores de 17 anos sob qualquer hipótese”.

Ou seja: a classificação é basicamente sinônima à de “Proibido para menores de 18 anos”, uma velha conhecida do público brasileiro.

Em entrevista a uma publicação francesa, Ana de Armas – a intérprete de Marilyn Monroe – questionou o motivo dessa classificação tão “escandalosa”.

“Não entendo por que isso aconteceu. Posso citar vários filmes ou séries com cenas de sexo bem mais explícitas do que as de Blonde”, comentou a atriz.

Para Ana de Armas, a inclusão das cenas de sexo é essencial para contar a história de Marilyn Monroe. Retirar essas sequências representaria uma censura à trajetória do ícone de Hollywood.

“Mas para contar essa história, é muito importante mostrar todos esses momentos da vida da Marilyn. Foram eles que a fizeram terminar como terminou. É uma explicação necessária. Todos os integrantes do elenco tiveram que entrar em situações desconfortáveis. Não fui a única”, explicou Ana de Armas.

Anteriormente, o diretor Andrew Dominik já havia lamentado a classificação indicativa de Blonde.

“É pura bobagem. Blonde é um filme exigente. Se o público não gostar, o problema é dele. Não estou concorrendo a um cargo público”, comentou o cineasta.

Joyce Carol Oates, a autora do livro que inspira o filme, não poupou elogios à produção em um papo recente com a imprensa.

A escritora descreveu o filme de Andrew Dominik como “brilhante”, e a performance de Ana de Armas como “maravilhosa”.

“Eles conseguiram mostrar a experiência da Norma Jeane Baker a partir de sua própria perspectiva, em vez de vê-la de fora, com o olhar masculino mirando uma mulher”, comentou a autora.

Blonde, com Ana de Armas, estreia na Netflix em 28 de setembro de 2022.

