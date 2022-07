Guardiões da Galáxia teriam participação maior em Thor 4

O Diretor Taika Waititi já expressou como teve inúmeras mudanças do corte original do filme de quatro horas para a versão do cinema, mas essa não foram as únicas mudanças em Thor 4.

Durante estágios iniciais, houve discussões sobre o papel dos Guardiões da Galáxia no filme, em entrevista ao Insider, “O plano sempre foi ter [os Guardiões da Galáxia] no começo e depois seguir em frente”, disse ele.

Diferente das cenas deletadas como relatou Natalie Portman, de um grande conteúdo que não foi para o cinema, a intenção de Taika nunca foi de grande destaque aos Guardiões.

“Porque eles têm seu próprio filme. Falou-se sobre eles voltarem no final… A coisa é que isso acontece em todos os filmes. Não mais. Não mais da cavalaria chegando no final. Então nós arquivamos essa ideia. Nós só queríamos que Jane aparecesse no final.” (Via CBR)

Thor 4 é o mais novo filme da Fase 4 do MCU

Ator de Thor é grande fã de Russel Crowe

O clima nos bastidores do filme foi de grande descontração, Chris Hemsworth, o Thor e protagonista do filme, antes do lançamento, se mostrou um grande fã do intérprete de Zeus pelo seu papel em Gladiador.

“Sou muito fã. Sou desde que comecei a atuar. Há tanto peso e seriedade em seus desempenhos e nele, como indivíduo. Mas conhecendo-o, ele tem um grande senso de humor e fez tudo o que Taika pediu no set, o que foi alucinante. E foi muito divertido brincar com a mitologia, indo da mitologia nórdica à mitologia grega – Taika reúne todos esses mundos.”

O filme é estrelado por Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn e Vin Diesel.

Thor: Amor e Trovão já está em exibição nos cinemas e futuramente será lançado no Disney+.

