Henry Cavill revela as três coisas que ele quer em novo filme do Superman

O Superman de Henry Cavill finalmente retornou aos cinemas em uma cena de Adão Negro. Quando estava no tapete vermelho para a estreia de Enola Holmes 2, Cavill respondeu o que podemos esperar para o futuro do Homem de Aço no DCEU.

É claro que o astro não disse muito, mas prometeu três fatores essenciais para a retomada do herói nas telas: Esperança, otimismo e alegria.

Alguns fãs se empolgaram por finalmente verem esse lado do Superman após a atmosfera mais sombria que envolveu os personagem em filmes anteriores. Porém, fãs de carteirinha dos filmes de Zack Snyder podem ter ficado um pouco receosos com a visão do ator para Homem de Aço.

O próprio Snyder está empolgado com o retorno do ator ao personagem, e a forma com que ele voltou não excluiu toda a mitologia construída pelos filmes do diretor na DC.

A verdade é que, mesmo que o tom possa se tornar mais alegre, a visão de Cavill para o futuro do Superman não se distancia tanto do que foi feito até aqui.

Mesmo que em Homem de Aço e Batman vs Superman o Escoteiro estivesse em um momento de autodescoberta, sua ressurreição em Liga da Justiça trouxe ele de volta, mais decidido de seu lugar como protetor da Terra.

Tendo dito isso, é como se estivéssemos no exato ponto em que a construção do Superman se encaixa melhor com uma visão otimista do personagem como um símbolo de esperança.

Mas, enquanto esperamos para ver o que vem a seguir para o Último Filho de Krypton, veja a fala de Henry Cavill sobre o assunto:

Henry Cavill is the Man of Steel whose lips are sealed. 🤐 #Superman pic.twitter.com/goTxzA4JMV — Entertainment Tonight (@etnow) October 28, 2022

O apelo dos fãs finalmente foi atendido

Cavill foi escalado como Superman para o filme Homem de Aço (2013), reprisando o papel e, Batman vs Superman (2016) e nas duas versões da Liga da Justiça – feito há mais de 5 anos. Desde o primeiro filme solo do herói, fãs pedem incessantemente por uma continuação.

Em seu Twitter, Dwayne Johnson, repostou o vídeo do astro falando sobra sua volta, e escreveu sobre a luta para inserir Superman no filme do Adão Negro.

“Nós lutamos para te trazer de volta por anos, eles sempre disseram não. Mas para Dany Garcia, Hiran Garcia e eu, ‘não’ não era uma opção. Nós não podemos construir o DCEU sem o maior super-herói do mundo. E os fãs sempre virão primeiro. Bem-vindo de volta.”

O Homem de Aço, dirigido por Snyder, começou o universo da DC nos cinemas, e a visão do diretor sobre o personagem sempre polarizou opiniões, com alguns amando e outros odiando a abordagem.

Isso só piorou após Batman vs Superman, e após o filme da Liga ser um completo desastre, foram necessários 5 anos e um corte do diretor para os executivos da Warner permitirem que Henry Cavill vestisse a capa vermelha novamente.

Mas uma coisa é certo, até mesmo os fãs que odeiam os filmes de Snyder, admitem que Cavill e Amy Adams se encaixaram perfeitamente como Superman e Lois Lane.

Comentários com o sentido de: “Ele é um ótimo Superman, que pena que esta preso nesses filmes”, encheram o Twitter por anos. Apesar disso, a antiga gerência da Warner não parecia estar confiante no retorno do ator.

O que é ainda mais evidenciado com The Rock revelando todo o esforço necessário para garantir a participação de Cavill em seu filme.

Rumores indicam que um novo filme do Homem de Aço está nos primeiros estágios de produção, mas nada foi confirmado oficialmente.

Assista o retorno do Superman aos cinemas em Adão Negro.

