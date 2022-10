Futuro da DC nos cinemas depende de Henry Cavill

Com o lançamento de Adão Negro, o futuro da DC nos cinemas passa a depender de Henry Cavill. Se o intérprete do Superman decidir deixar os filmes de super-heróis, o DCEU pode se tornar um verdadeiro desastre. Mas afinal: por que o ator britânico é tão importante para os próximos passos do universo compartilhado?

“Quase 5.000 anos após ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses antigos – e aprisionado logo depois – Adão Negro é libertado de sua tumba terrena, pronto para levar ao mundo moderno sua forma singular de justiça”, afirma a sinopse oficial de Adão Negro.

O protagonista é interpretado por Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Henry Cavill, vale lembrar, já viveu o Homem de Aço em vários filmes da DC, como Batman vs. Superman e A Liga da Justiça.

Explicamos abaixo porque a presença de Henry Cavill é essencial para o futuro do DCEU; confira.

DC precisa de Henry Cavill para arrasar nos cinemas

Historicamente, as franquias da DC tendem a ser lideradas por Bruce Wayne e seu alter-ego Batman.

Porém, a posição do personagem no DCEU é, no mínimo, peculiar. Com o lançamento do Batman de Matt Reeves, o futuro de Ben Affleck na franquia permanece envolto em mistério.

Se Affleck realmente estiver de saída, é difícil imaginar a introdução de um novo Batman. Difícil, mas não impossível. Afinal, uma versão diferente do Cavaleiro das Trevas pode aparecer em Coringa: Folie à Deux.

Dado o fracasso crítico de Mulher-Maravilha 1984, tudo indica que o futuro do DCEU está nas mãos do Superman de Henry Cavill.

Sendo assim, o futuro da DC encontra um grande obstáculo: a agenda de Henry Cavill. Além de interpretar o Superman no DCEU, o ator participa de diversos projetos na Netflix, como os filmes de Enola Holmes e a série The Witcher.

A franquia vive um dilema: reescalar o Superman ou depender dos compromissos de Henry Cavill para desenvolver seu calendário de lançamentos.

“O retorno de Cavill – ou a saída do ator – pode revitalizar ou destruir o DCEU”, avalia o site Looper.

No final de Adão Negro, o novo filme da DC, Superman aparece para (supostamente) enfrentar o personagem de Dwayne Johnson.

Logo, os planos da DC envolvem a produção de um filme no estilo Batman vs. Superman. Mas dessa vez, será Adão Negro vs. Superman.

Dwayne Johnson – que também é produtor executivo de Adão Negro – parece estar disposto a tudo para dar aos fãs da DC o que eles mais desejam: o retorno do Superman.

Para garantir a participação de Henry Cavill no longa, The Rock descumpriu as ordens de Walter Hamada (o chefe de filmes da DC), causando polêmica nos bastidores.

Até o momento, o filme Adão Negro vs. Superman ainda não foi confirmado pela DC. Enquanto isso, você pode conferir Adão Negro nos cinemas brasileiros.

As outras produções do DCEU estão disponíveis no catálogo brasileiro do HBO Max.

