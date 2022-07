Kevin Feige explica por que não há Vingadores na Fase 4 e 5 da Marvel

Após os anúncios das próximas produções da Marvel Studios, os Vingadores 5 e 6, sendo Dinastia de Kang e Guerras Secretas irão retornar apenas na Fase 6 do MCU, sendo assim duas fases sem a presença da equipe.

Os filmes dos Vingadores se tornaram produções para encerrar as etapas do universo compartilhado da Marvel, mas o cenário mudou, explica Kevin Feige durante entrevista com o MTV News.

Continua depois da publicidade

“A verdade é que, quando estávamos fazendo a Fase 1, Fase 2 e Fase 3, havia menos projetos ao longo de mais anos. Eram projetos menores e histórias de personagens individuais, e parecia apropriado naquele momento, que a cada dois ou três anos que levou para uma fase, faríamos um filme dos Vingadores” disse o Presidente da Marvel.

Em 2014 houve duas produções da Marvel, em 2021 tivemos nove produções do estúdio, o aumento na quantidade lançamentos, levou a franquia Vingadares para o patamar de conclusão da Saga do Multiverso, invés de fases específicas.

“Como (Fase) 4, 5 e 6 estavam se juntando, há mais projetos em menos anos – por causa de todas as coisas incríveis que agora podemos fazer no Disney + e obter personagens da Fox, Quarteto Fantástico e Deadpool – que parecia, certamente depois de Guerra Infinita e Ultimato, que pensávamos que os filmes dos Vingadores não eram tampas. Muitos de nossos filmes agora – Multiverso da Loucura, o que você está prestes a ver em [Homem-Formiga e a Vespa] Quantumania ,Os filmes dos Vingadores realmente deveriam ser o final de uma saga, que é o que realmente queríamos lançar hoje é dizer: ‘Estamos atualmente no meio da Saga do Multiverso, que culminará em dois filmes dos Vingadores ” ( via ComicBook)

Kevin Feige não tem nomes confirmados para a direção dos próximos filmes dos Vingadores, mas o planejamento da Marvel está definido até 2025.

Pôster de Vingadores: Ultimato

Mais sobre Vingadores: Ultimato

Vingadores: Ultimato é um filme de super-heróis de 2019 baseado na equipe de super-heróis da Marvel Comics, os Vingadores. Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é a sequência direta de Vingadores: Guerra Infinita (2018) e parte do MCU.

Dirigido por Anthony e Joe Russo e escrito por Christopher Markus e Stephen McFeely, o filme apresenta um elenco que inclui Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow e Josh Brolin.

No filme, os membros sobreviventes dos Vingadores e seus aliados tentam reverter a destruição causada por Thanos em Vingadores: Guerra Infinita.

Os filmes dos Vingadores podem ser assistidos agora no Disney+.

Sobre o autor Redação