Marvel confirma o que todos queriam saber sobre Doutor Estranho 2

Doutor Estranho 2 causou grande dúvida nos fãs com a trama do multiverso. A participação especial da Capitã Carter levou o público a acreditar que seria a mesma personagem de What If, os criadores esclareceram a situação.

O painel da série na San Diego Comic Con 2022, a animação teve inúmeras informações novas. Através do bate-bapo com o público, os criadores do seriado afirmaram que a personagem do filme não é a mesma de What If.

“Nossa Capitã Carter teria chutado a bunda da Wanda” afirmou a equipe (via DiscussingFilm).

O encontro com a Fenticeira Escarlate da versão na Terra-838 teve o desfecho trágico para a versão da Capitã, com o multiverso sendo o pano de fundo das produções da Marvel, não será a última vez que versões alternativas irão confundir a cabeça dos fãs.

Hayley Atwell como Capitã Carter em Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha. O filme tem conquistado boas críticas.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

O elenco conta com Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams e Michael Stuhlbarg.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) já está disponível no Disney+. Clique aqui para assinar.

