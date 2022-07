Minions 2 alcança grande marca e pode superar Top Gun 2

Os números de bilheteria de Top Gun: Maverick ainda estão crescendo e batendo inúmeros recordes, mas Minions: A Origem de Gru está se aproximando a cada dia.

Minions 2 superou todas as expectativas, especialmente entre os filmes de animação dado o fracasso de Lightyear. Em menos de duas semanas desde a estreia, o filme arrecadou mais de US$ 400 milhões em todo o mundo.

Com o histórico positivo da franquia Meu Malvado Favorito, com o primeiro filme conseguindo US $ 543 milhões em todo o mundo e foi seguido por Meu Malvado Favorito 2 (US $ 970 milhões), Minions (US $ 1,159 bilhão) e Meu Malvado Favorito 3 (US $ 1,035 bilhão), dado os filmes anteriores e os números se criou um cenário de superação de Top Gun 2.

Top Gun 2 contabiliza mais 1 bilhão de dólares na bilheteria mundial, uma meta difícil, mas não impossível para a franquia da Illumination, mas os números relatam uma baixo devido à estreia de Thor: Amor e Trovão, talvez o objetivo de ultrapassar o sucesso de Tom Cruise, seja apenas uma hipótese improvável.

Com a direção de Kyle Balda, o elenco de voz de Minions: A Origem de Gru conta com Steve Carrell, Jean-Claude Van Damme, Michelle Yeoh, Julie Andrews, entre outros.

“Nestas férias, chega o mais novo episódio da maior franquia global de animação do cinema, com a história de origem do maior supervilão do mundo, revelando como ele conheceu seus icônicos Minions, forjou a equipe mais malvada da telona e enfrentou uma das forças do crime mais invencíveis em Minions 2: A Origem de Gru” diz a sinopse do filme.

O filme tem sido um grande sucesso, e provocado até confusões nos cinemas britânicos com direito a intervenção policial.

Minions 2: A Origem de Gru (Minions 2) está em cartaz nos cinemas.

