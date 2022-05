Na’vi verdes: Por que James Cameron fez grande mudança em Avatar 2

Em Avatar, de James Cameron, os fãs conheceram os Na’vi, que eram seres de Pandora que eram azuis. No entanto, parece que teremos uma mudança nesse sentido em Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2).

Com base no primeiro trailer, é possível notar que também existem Na’vi verdes em Pandora dessa vez. Mas, por que eles não tinham aparecido em Avatar?

O diretor James Cameron ainda não deu uma explicação oficial sobre a existência desses Na’vi verdes, mas é possível entender um pouco melhor ao pensar na história que Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) terá.

Acontece que uma grande parte do enredo de Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) acontecerá em uma parte completamente diferente de Pandora.

Nesta nova localização geográfica, teremos novos personagens e novas criaturas. Com isto, também conheceremos uma nova tribo, que são os Na’vi verdes.

Esses Na’vi têm uma ligação muito maior com a água do que os que vimos em Avatar, que tinham uma maior conexão com as florestas.

Portanto, a existência de Na’vi verdes provavelmente é para diferenciar uma tribo da outra, o que faz bastante sentido nesse caso.

Filme muito aguardado

O primeiro trailer de Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) impressionou os fãs. Parece que teremos efeitos especiais realmente deslumbrantes.

James Cameron promete uma revolução nessa parte visual da experiência cinematográfica semelhante à que realizou no primeiro Avatar.

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) chega aos cinemas em 15 de dezembro de 2022.