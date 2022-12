O Troll da Montanha conquista a crítica mas divide fãs na Netflix

Produzido na Noruega, O Troll da Montanha se tornou um verdadeiro fenômeno de audiência na Netflix. Desde a estreia, o filme de ação, aventura e fantasia lidera o Top 10 da plataforma, superando alguns dos maiores sucessos do streaming. O filme também faz sucesso com a crítica especializada – mas divide a opinião dos fãs.

“Uma explosão nas montanhas desperta um troll enfurecido. Para lidar com a onda de destruição e caos, as autoridades convocam uma destemida paleontologista”, afirma a sinopse oficial de O Troll da Montanha.

Este filme norueguês de ação e fantasia, com Ine Marie Wilmann (War Sailor) no elenco, tem direção de Roar Uthaug (Tomb Raider: A Origem).

Revelamos abaixo por que O Troll da Montanha conquistou a crítica especializada mas dividiu a opinião dos assinantes da Netflix; confira.

O Troll da Montanha é inegável sucesso na Netflix

O Troll da Montanha estreou na Netflix no dia 1 de dezembro de 2022. Logo após o lançamento, o filme passou a figurar no Top 10 da plataforma.

Mais de uma semana depois, em 8 de dezembro, O Troll da Montanha permanece na liderança do ranking, ultrapassando hits como O Amante de Lady Chatterley e Meu Nome é Vingança.

O filme também quebrou recordes de audiência, tornando-se a produção norueguesa mais assistida da plataforma.

E não é só isso: O Troll da Montanha foi assistido por mais de 75,86 milhões de horas em sua primeira semana, conquistando a melhor semana de estreia de um longa-metragem em língua não inglesa na plataforma de todos os tempos.

A produção norueguesa também conquistou o coração da crítica especializada, garantindo 88% de aprovação no Rotten Tomatoes. A nota da audiência, por outro lado, foi bem menor: somente 47% do público aprovou a trama do longa.

Sendo assim, por que os assinantes da Netflix não curtiram a história de O Troll da Montanha? Nas redes sociais, os espectadores elencam vários motivos.

“Acabei de assistir O Troll da Montanha na Netflix, e posso dizer que nunca poderei recuperar essas 1 hora e 44 minutos perdidos”, comentou um espectador no Twitter.

Para alguns fãs, O Troll da Montanha começa bem, mas perde o fio da meada em seu terceiro ato.

“Sou norueguesa, e estou contente por O Troll da Montanha estar fazendo sucesso. Mas cara, que filme ruim! O começo é legal, mas eu quase não consegui terminar. Se não fosse o bonitão do elenco, eu teria desistido”, afirmou outra fã.

Na maioria das críticas, no entanto, os detratores não revelam por que não curtiram a trama de O Troll da Montanha.

“O Troll da Montanha é um lixo, sinceramente. Que filme ruim! Estou muito decepcionado”, comentou outro assinante da Netflix.

Mesmo assim, O Troll da Montanha continua a fazer sucesso na Netflix. Nas redes sociais, os fãs já pedem uma sequência.

O Troll da Montanha está disponível na Netflix.

