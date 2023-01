Prime Video tem filme perfeito para quem gostou de Olhar Indiscreto

A série brasileira Olhar Indiscreto estreou recentemente na Netflix – e como era de se esperar, se tornou um verdadeiro fenômeno na plataforma. Graças à sua trama erótica e cheia de reviravoltas, a produção lidera o Top 10 do streaming. Se você já conferiu os 10 episódios da 1ª temporada, o Prime Video tem o filme perfeito para assistir em seguida: Observadores.

“Uma talentosa hacker adepta ao voyeurismo se envolve em uma perigosa investigação depois que a vizinha prostituta viaja no fim de semana”, afirma a sinopse oficial de Olhar Indiscreto.

O elenco de Olhar Indiscreto é liderado por Débora Nascimento (Avenida Brasil) e Emanuelle Araújo (Samantha).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre Observadores, o filme do Prime Video que tem tudo para agradar os fãs de Olhar Indiscreto; confira!

Trama de Observadores é perfeita para fãs de Olhar Indiscreto

O thriller erótico Observadores – The Voyeurs, no título original – chegou ao catálogo do Prime Video em 10 de setembro de 2021.

A expressão “Voyeur”, para quem não sabe, é um termo vindo do francês, que descreve o indivíduo que experimenta prazer sexual ao ver outras pessoas fazendo sexo ou testemunhar outros tipos de estímulos sexuais.

Observadores é uma produção do cineasta Michael Mohan, famoso por filmes como Save the Date e séries como Everything Sucks. O diretor também serve como roteirista e produtor-executivo.

O filme erótico do Prime Video conta a história de Pippa e Thomas, um jovem casal que se muda para o apartamento dos sonhos no centro de Montreal.

Logo no primeiro dia, os protagonistas percebem que as janelas do apê são voltadas diretamente para o apartamento localizado no outro lado da rua.

O que tem início como uma simples curiosidade, evolui para algo perigoso quando Pippa e Thomas se interessam cada vez mais pela vida sexual dos excêntricos vizinhos.

A curiosidade vira desejo, e o desejo, evolui para paranoia e obsessão – principalmente quando os protagonistas descobrem que um dos vizinhos está traindo o outro.

A partir daí, o desejo e a tentação faz com que as rotinas de Pippa e Thomas se entrelaçam no dia a dia dos vizinhos, o que leva a consequências terríveis.

Elenco de Observadores tem estrela de Euphoria

Na trama de Observadores, os protagonistas Pippa e Thomas são interpretados (respectivamente) por Sydney Sweeney e Justice Smith.

Você, provavelmente, conhece Sydney Sweeney por sua performance como Cassie Howard na série Euphoria, da HBO. A atriz também dá um show como a mimada Olivia na 1ª temporada de The White Lotus.

Justice Smith, por sua vez, é conhecido por protagonizar a série musical The Get Down, da Netflix. Além disso, o ator está em filmes como Jurassic World, e Pokémon: Detetive Pikachu.

Seb e Julia, os vizinhos de Pippa e Thomas, vão interpretados por Ben Hardy (X-Men: Apocalypse, Bohemian Rhapsody) e Natasha Liu Bordizzo (The Society)

O elenco de Observadores é completado por Katharine King So (Flicka) e pela cantora Cameo Adele.

Você já pode conferir a trama de Observadores no Prime Video.

