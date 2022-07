Superman vs Adão Negro? Produtor responde desejo dos fãs

Dwayne Johnson pretende mudar a hierarquia do universo DC com Adão Negro, o produtor da DC, Beau Flynn, respondeu a expectativa dos fãs para ver o personagem enfrentar o Superman.

Durante entrevista com Nestor Cine no Twitter, o produtor quando abordado sobre o tópico do encontro, relatou sobre o apoio da Warner para proporcionar a melhor experiência através de Adão Negro, além de afirmar que as expectativas podem ser atendidas.

“As expectativas estão no nosso radar e queremos atender os fãs. Nós realmente… nós ouvimos, queremos dar aos fãs o que eles querem. É muito emocionante todas as diferentes direções que podemos seguir. Nós temos um bom controle sobre tudo isso. Tivemos muitas conversas com a DC e a Warner Bros., e eles nos dão muito apoio. Eles também acreditam, você sabe, que toda a energia deles está por trás de Dwayne. E eles sabem como ele pode levar as coisas para lugares diferentes através de sua plataforma e de seus fãs. Estamos honrados e privilegiados por fazer parte do universo DC e acho que o levaremos a alguns lugares que deixarão as pessoas realmente empolgadas.” (via ScreenRant)

O comentário de Flynn se une as especulações de uma possível aparição de Superman, no filme de Dwayne Johnson, o painel do novo filme da DC na San Diego Comic Con ainda conta com rumores sobre a presença de Henry Cavill.

Mais sobre Adão Negro

Além de finalmente permitir que Dwayne Johnson brilhe no reino dos super-heróis, o vindouro filme de Adão Negro também vai apontar os holofotes para a Sociedade da Justiça da América, a equipe de super-heróis mais antiga da DC Comics.

Entre os membros da equipe do DCEU está a Ciclone manipuladora do vento, que será interpretada pela atriz Quintessa Swindell de Gatunas, da Netflix.

Além disso foi anunciado que Noah Centineo, também um ator da Netflix – de Para Todos os Garotos que Já Amei, será o Esmaga-Átomo.

Em seguida, o ator Aldis Hodge de O Homem Invisível foi escalado como Gavião Negro e Sarah Shahi, de Sex/Life, como Adrianna, líder de um movimento de resistência.

O elenco é fechado com Pierce Brosnan como o poderoso Senhor Destino.

O personagem de Dwayne Jonson irá lutar contra a Sociedade da Justiça da América nos dias atuais, e nós também vamos voltar aos tempos antigos para descobrir como o homem antes conhecido como Teth-Adam ganhou seus poderes (o que foi indicado em Shazam!).

Atrás das câmeras, Jaume Collet-Serra de Jungle Cruise está dirigindo, com Rory Haines e Sohrab Noshirvani tendo escrito o último rascunho do roteiro.

Adão Negro chega aos cinemas em 20 de outubro de 2022.

