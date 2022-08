Titanic: Veja o que aconteceu com a Rose da vida real

Visto como um dos filmes mais famosos – e influentes – de todos os tempos, Titanic utiliza um terrível naufrágio como pano de fundo para o romance de Jack e Rose. O que muitos fãs não sabem é que a personagem de Kate Winslet é inspirada por uma figura da vida real!

Dirigido por James Cameron, Titanic chegou aos cinemas nos anos 90. O navio original, por outro lado, partiu da Inglaterra em 10 de abril de 1912. O naufrágio mais famoso de todos os tempos aconteceu 5 dias depois, em 15 de abril. Mais de 1500 pessoas morreram.

Nos cinemas, o elenco de Titanic foi liderado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet como Jack e Rose. O filme conta também com Kathy Bates, Billy Zane, Frances Fisher e Victor Garber.

Explicamos abaixo tudo que os fãs de Titanic precisam saber sobre a “verdadeira Rose”, e o que aconteceu com ela na vida real.

Rose de Titanic existiu na vida real

No filme Titanic, lançado em 1997, a protagonista Rose Dawson ganha vida pela inesquecível atuação de Kate Winslet. Por sua performance, Winslet foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz.

Rose Dawson é uma personagem completamente fictícia. No entanto, ela é inspirada em Beatrice Wood, uma interessante figura da vida real.

Assim como Rose, Beatrice veio de uma família rica e privilegiada. Ela foi uma talentosa artista, especializada em pinturas abstratas e grande admiradora de Claude Monet.

De acordo com James Cameron, Beatrice serviu como inspiração para a versão mais velha de Rose, que aparece no início (e no final) de Titanic.

Os fãs de Titanic sabem que Rose, pelo menos para a época, era uma jovem bastante progressista. Essa característica também foi inspirada pela trajetória de Beatrice Wood.

Nascida em 1893, Beatrice Wood era conhecida por seu espírito rebelde, nascido às sombras de sua criação conservadora. As pinturas produzidas pela artista, por exemplo, eram vistas como chocantes e controversas.

A vida romântica de Beatrice Wood, por outro lado, não foi tão dramática como a de Rose.

“Nunca me casei com os homens que amava, e nunca amei os homens com quem fui casada”, teria afirmado Wood, já em idade avançada.

Durante a juventude, Beatrice Wood se apaixonou por um cientista hindu, e viveu com ele uma história semelhante à de Jack e Rose.

A principal diferença entre Rose Dawson e Beatrice Wood é o fato da artista nunca ter pisado no Titanic. Wood costumava viajar pela Europa e pela América do Norte, mas não estava presente na viagem de estreia do transatlântico.

É por isso que James Cameron utilizou Beatrice, primordialmente, como inspiração para a “Rose idosa”, não para a versão mais jovem da personagem. Para caracterizar Rose, o cineasta leu a autobiografia da artista.

Na vida real, Beatrice Wood faleceu em 1998, aos 105 anos. Quatro anos antes da morte, ela foi honrada pelo Instituto Smithsonian como uma “Estimada Artista Americana”.

