Todo mundo está dizendo a mesma coisa sobre Jason Momoa em Terra dos Sonhos

Sucesso na Netflix, Terra dos Sonhos lidera o Top 10 da plataforma com uma aventura para toda a família. No filme, Jason Momoa – o Aquaman do DCEU – vive um aventureiro brincalhão. Nas redes sociais, os fãs já têm um consenso sobre a performance do ator.

“Uma destemida jovem órfã embarca em uma jornada pela terra dos sonhos para encontrar uma pérola mágica e realizar seu maior desejo”, afirma a sinopse oficial de Terra dos Sonhos na Netflix.

Além de Jason Momoa, o elenco de Terra dos Sonhos toda conta com Kyle Chandler (Grey’s Anatomy), Weruche Opia (I May Destroy You), India de Beaufort (Modern Family) e Chris O’Dowd (Missão Madrinha de Casamento), junto com a atriz mirim Marlow Barkley.

Revelamos abaixo os que os assinantes da Netflix estão falando sobre o desempenho de Jason Momoa em Terra dos Sonhos; confira.

Fãs de Jason Momoa aprovaram o ator em Terra dos Sonhos

Terra dos Sonhos, como citamos anteriormente, lidera o Top 10 da Netflix, superando sucessos como O Milagre e Enola Holmes 2.

A performance de Jason Momoa, que interpreta o aventureiro Flip, conquistou os assinantes da plataforma.

Nas redes sociais, os espectadores elogiam a performance do astro, que vive um personagem bem diferente de seus papéis habituais. Normalmente, Jason Momoa interpreta figuras duronas, como o Khal Drogo de Game of Thrones e o Aquaman do DCEU.

Mas em Terra dos Sonhos, Momoa aposta em uma atuação divertida para conquistar o público infantil. Os esforços, ao que tudo indica, deram resultado.

“Terra dos Sonhos é muito bom! O Flip é divertido demais! Jason Momoa é mais engraçado do que eu poderia imaginar”, comentou um fã no Twitter.

É verdade que Jason Momoa conta com poucas performances cômicas em sua carreira. Por outro lado, a maioria dos personagens do astro conta com uma boa dose de irreverência.

“Terra dos Sonhos é diversão garantida! Parabéns, Jason Momoa! Você está ótimo no filme”, avaliou outro espectador.

Embora tenha conquistado os assinantes da Netflix, Terra dos Sonhos falhou em ganhar o coração da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o longa garantiu apenas 38% de aprovação.

“A clássica história de Winsor McCay (o criador do livro que inspira Terra dos Sonhos) é um terreno fértil para o cineasta certo. Mas Terra dos Sonhos se esquece do espírito do livro, em favor de um espetáculo indiferente”, afirma o consenso do site.

Mesmo assim, a performance de Jason Momoa é sucesso entre os assinantes da Netflix – pelo menos nas redes sociais.

“Jason Momoa está muito divertido em Terra dos Sonhos. Já quero assistir de novo”, comentou outra fã.

Terra dos Sonhos, com Jason Momoa, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.