Trem-Bala: Filme com Brad Pitt tem cena pós-créditos?

Já em cartaz nos cinemas brasileiros, Trem-Bala traz Brad Pitt e grandes estrelas de Hollywood em um intenso “jogo de gato e rato”. Quem vai assistir o thriller de ação nas telonas quer saber: o filme tem cenas pós-créditos? É necessário permanecer na sessão até o final?

“Cinco assassinos se encontram em um trem-bala que viaja de Tóquio a Morioka com apenas algumas paradas entre as estações. Os protagonistas não demoram a perceber que suas missões compartilham uma interessante ligação”, afirma a sinopse do longa.

A trama de Trem Bala é baseada no livro homônimo, escrito por Kotaro Isaka. Além de Brad Pitt, o elenco do longa conta com Joey King (A Barraca do Beijo), Brian Tyree Henry (Eternos), Michael Shannon (Nove Desconhecidos), Aaron Taylor-Johnson (Vingadores: Era de Ultron) e Sandra Bullock (Miss Simpatia).

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a cena pós-créditos de Trem-Bala; confira.

Trem-Bala tem eletrizante cena pós-créditos

Primeiramente, Trem-Bala tem uma cena pós-créditos. O momento oferece uma perspectiva bem diferente para o final do longa.

No desfecho de Trem-Bala, a sorte de Ladybug, interpretado por Brad Pitt, parece ter chegado ao fim. The Prince (a personagem de Joey King) sobrevive ao acidente do trem e fica prestes a matar o protagonista.

Felizmente, The Prince é atingida por um caminhão em alta velocidade, e morre em seguida. Muitos fãs acreditaram que esse caminhão era apenas um veículo aleatório. No entanto, a cena pós-créditos prova o contrário.

A cena corta para 10 minutos antes da conclusão, quando Lemon (interpretado por Brian Tyree Henry) pula do trem em movimento e leva com ele um dos capangas de The White Death (o personagem de Michael Shannon).

Sobrevivendo à queda, Lemon assume o controle do caminhão, avista The Prince e atropela a personagem, como vingança pela morte do parceiro Tangerine.

Vale lembrar que Tangerine, o personagem de Aaron Taylor-Johnson, foi morto por uma das invenções de The Prince: uma arma que dispara ao contrário.

Trem-Bala também mostra o caminhão cheio de tangerinas, em uma referência à vingança do personagem.

Dessa forma, Trem-Bala deixa o caminho aberto para uma possível continuação. Se o filme ganhar uma sequência, ela deve abordar as novas aventuras de Ladybug e Lemon. Afinal de contas, a maioria dos personagens de Trem-Bala morre na trama do longa.

Trem-Bala, com Brad Pitt, Brian Tyree-Henry, Sandra Bullock e outros astros, está em cartaz nos cinemas brasileiros. Veja abaixo o eletrizante trailer do longa.

