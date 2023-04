Tudo que sabemos sobre a continuação de Encurralados na Netflix

Produzido na Turquia, o thriller Encurralados está fazendo o maior sucesso na Netflix! Liderando o Top 10 da plataforma, o filme conquistou muitos fãs entre os assinantes brasileiros do streaming. Dado o final chocante do longa, o público quer saber: Encurralados terá continuação?

“Para escapar de um escândalo, um casal de Istambul tenta recomeçar a vida em uma nova cidade, mas logo descobre que os moradores vão fazer de tudo para se livrar deles”, diz a sinopse de Encurralados na Netflix.

Até o momento, Encurralados é o filme mais assistido pelos assinantes brasileiros da Netflix, à frente de sucessos como Guia de Viagem Para o Amor e Deixe-o Partir.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a continuação de Encurralados na Netflix. Veja se o filme terá sequência!

Encurralados terá continuação na Netflix?

Como citamos anteriormente, Encurralados não demorou a conquistar os assinantes brasileiros da Netflix, figurando em posições privilegiadas do Top 10.

Sendo assim, tudo indica que o filme terá uma continuação, certo? Na verdade, a perspectiva não é tão simples.

Pelo menos até o momento, nem a Netflix e nem os produtores de Encurralados se manifestaram sobre uma potencial continuação do longa.

Como Encurralados é um filme, e não uma série, o longa precisa garantir ótimos números de audiência para ganhar uma continuação na plataforma. Afinal, a Netflix não costuma “renovar” muitos filmes.

No Brasil, Encurralados tem se destacado no quesito audiência. O filme, até agora, ocupa a posição principal do Top 10 da plataforma, superando sucessos como Seven Kings Must Die e Mistério em Paris.

O filme também aparece no ranking internacional de produções mais assistidas da Netflix. Porém, no Top 10 Mundial, Encurralados assume a terceira posição, perdendo para Guia de Viagem Para o Amor e Seven Kings Must Die.

Mesmo assim, o fato de Encurralados aparecer no Top 10 mundial da Netflix, apesar de não ser um filme de língua inglesa, indica ótimos números de audiência para a produção.

Logo, o thriller turco pode realmente ganhar uma continuação na Netflix. Tudo depende da decisão da plataforma, que pode ser divulgada nos próximos meses.

O final de Encurralados, definitivamente, deixa o caminho aberto para uma potencial sequência. Afinal, o protagonista Yalin termina a história sem pagar por seus crimes.

Uma possível continuação do thriller, nesse sentido, pode mostrar o novo esquema criminoso do personagem e, finalmente, levá-lo à justiça. Yalin, sem sombra de dúvidas, merece ser preso pelo que fez com a esposa Beyza.

Enquanto a Netflix não encomenda a continuação de Encurralados, você pode conferir o filme original na plataforma.

