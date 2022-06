Os filmes da Marvel que você precisa assistir antes de Thor 4

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) estreia em poucos dias nos cinemas e, se você quer se preparar para o novo filme, tem alguns outros longas da Marvel que precisa conferir antes.

O Universo Cinematográfico da Marvel é vasto e todos os filmes e séries se conectam.

No entanto, se você está com pressa e não vai dar tempo de rever tudo até a estreia de Thor: Amor e Trovão, existe uma seleção menor que vai te guiar diretamente para os acontecimentos do novo filme do MCU.

Confira os filmes que você precisa ver antes de Thor 4, segundo o CBR:

Thor (2011)

O quarto filme do MCU finalmente colocou Thor no centro da ação, introduzindo o personagem e o mundo de Asgard aos fãs. O filme também ganhou repercussão por trazer Loki, o vilão favorito dos fãs, que acabou tendo um grande papel em toda a franquia da Marvel nos cinemas e ganhou até uma série solo.

Os Vingadores (2012)

Após os primeiros filmes individuais da Marvel, chegou a hora de unir os heróis em um time de elite. Thor é fundamental dentro da equipe dos Vingadores, ainda mais por ter uma relação forte com o vilão, que é seu irmão. O filme ajudou a pavimentar o caminho para o atual MCU.

Thor: O Mundo Sombrio (2013)

O segundo filme do Thor não recebeu avaliações tão boas assim, mas ainda é importante dentro da história de Thor, principalmente para entender a complexa relação entre o protagonista e Jane Foster, seu interesse amoroso que se torna uma heroína no próximo filme da Marvel. A relação de Thor com sua família também ganha novas camadas neste filme.

Vingadores: Era de Ultron (2015)

Dando continuidade à franquia dos Vingadores, Era de Ultron mostra Thor ajudando a conter uma nova ameaça: sistema de inteligência artificial criado por Tony Stark. Neste filme, Thor se revela ainda como o primeiro Vingador a perceber o perigo que se aproxima e dará trama aos próximos filmes do MCU.

Thor: Ragnarok (2017)

Thor: Ragnarok, um dos filmes preferidos dos fãs, trouxe um tom mais cômico que funcionou muito bem. Mas não pense que é um filme bobo: neste filme Thor perde Odin e tem seu martelo destruído. O filme é essencial ainda para entender os eventos de Vingadores: Guerra Infinita, já que sua cena pós-créditos dá o pontapé para o longa.

Vingadores: Guerra Infinita (2018)

E falando em Guerra Infinita, ele também entra na lista conforme os medos de Thor tomam forma e Asgard é destruída, Heimdall e Loki são mortos e poucos asgardianos conseguem fugir com vida. O filme também apresenta Thor aos Guardiões da Galáxia, que terão uma boa relação com ele em Amor e Trovão.

Vingadores: Ultimato (2019)

O último filme da lista é Vingadores: Ultimato, que mostrou um Thor deprimido após o fracasso dos Vingadores no filme anterior. No entanto, ele transforma sua raiva e tristeza em força para enfrentar Thanos uma última vez. Agora, bem-sucedido, poderá voltar a trilhar seu caminho como herói.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

