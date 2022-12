Sem Superman e Mulher-Maravilha: Tudo sobre o reboot da DC no cinema

A DC está passando por grande reformulação, conforme James Gunn e Peter Safran planejam esse universo cinematográfico na Warner Bros. Aparentemente, Superman e Mulher-Maravilha não estão nesses planos.

Ao menos, pela extensa reportagem do The Hollywood Reporter – que é um veículo bastante confiável, com décadas no mercado -, parece que até figuras dadas como certas não têm espaço dentro dos planos de Gunn e Safran – leia-se Henry Cavill, Jason Momoa e Dwayne Johnson.

Parte disso se dá em razão dos custos para tais filmes e salários astronômicos (Gal Gadot poderia ganhar US$20 milhões por Mulher-Maravilha 3). Parte porque efetivamente não há lugar para continuações quando a intenção é fazer um reboot.

Desde então, James Gunn quebrou o silêncio sobre tais informações, mas não confirmou, ou negou, diretamente qualquer uma delas.

Assim sendo, vamos ver tudo sobre o que a DC vai fazer nos cinemas daqui para frente – ao menos o que foi dito na reportagem do THR.

Gal Gadot como Mulher-Maravilha

Mulher-Maravilha 3

Várias fontes disseram ao The Hollywood Reporter que Mulher-Maravilha 3, de Patty Jenkins, não vai mais acontecer. Aparentemente, o filme foi cancelado.

Fontes dizem que Jenkins apresentou recentemente seu tratamento, co-escrito com Geoff Johns, e que Gunn e Safran, bem como os co-presidentes e CEOs da Warner Bros. deram a notícia à cineasta, dizendo a ela que o projeto – como estava – não se encaixava nos novos (mas ainda em desenvolvimento) planos da DC.

Jenkins dirigiu e co-escreveu os dois filmes anteriores, estrelados por Gal Gadot e lançados em 2017 e 2020. Nenhuma decisão foi tomada sobre os próximos passos.

Henry Cavill como Superman

Superman

O Superman de Henry Cavill já gravou uma participação especial em The Flash. Mas fontes dizem que há um debate dentro do estúdio sobre manter ou não essa ponta no filme, visto que a inclusão pode prometer algo que o estúdio não tem planos de entregar.

A situação de Cavill é complicada, já que o ator fez uma participação especial em Adão Negro. Na segunda-feira após a estreia do filme, Cavill postou um vídeo no Instagram onde anunciou: “Eu queria tornar isso oficial – estou de volta como Superman”.

Na época, ele não estava incorreto. A Warner Bros. estava de fato desenvolvendo uma sequência para O Homem de Aço e se encontrando com roteiristas.

Andy Muschietti, que dirigiu The Flash, chegou a manifestar interesse em comandar o filme. Na verdade, a atual equipe de liderança da Warner Bros Pictures – Michael De Luca e Pamela Abdy – desejava mais uma tentativa.

Mas isso foi antes de Gunn e Safran começarem a formular seu novo (e ainda em andamento) plano. Agora, parece que O Homem de Aço 2 não vai acontecer e o futuro de Henry Cavill como Superman é incerto.

Jason Momoa como Aquaman

Aquaman

Jason Momoa, por sua vez, pode emergir como uma figura central nos novos planos, segundo várias fontes.

O ator pode encerrar seus dias como o herói subaquático em Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2). Mas isso não significa o fim do envolvimento dele com a DC.

Fontes dizem que o ator está sendo considerado para viver Lobo, famoso anti-herói da DC.

The Rock como Adão Negro

Adão Negro

Também improvável é uma sequência de Adão Negro. O filme arrecadou apenas US$ 385 milhões em todo o mundo e especialistas dizem que o filme custou mais de US$ 190 milhões para ser produzido (duas fontes estimam o custo real em US$ 230 milhões, não incluindo marketing).

Com isso, as chances dele gerar lucro com a bilheteria são mínimas. Mesmo que o filme obtenha um lucro mínimo, os custos crescentes inerentes de qualquer sequência diminuem a perspectiva de uma sequência.

The Batman de Matt Reeves já abriu espaço para outras produções spin off

Batman e Coringa

Uma parte que a dupla Gunn-Safran provavelmente não tocará, pelo menos por enquanto, é o universo Batman de Matt Reeves, no qual Robert Pattinson veste o capuz.

Reeves está escrevendo a sequência de Batman. O cineasta também está supervisionando o lançamento de duas séries derivadas, incluindo O Pinguim.

O Coringa de Joaquin Phoenix também não deve ser afetado.

Família Shazam em Shazam! 2

Shazam! e Besouro Azul

Parte do plano pode envolver um começo verdadeiramente novo e sem bagagem de regimes anteriores, pois eles redefinem como os filmes e programas da DC são feitos.

Isso, porém, não leva em conta o possível sucesso de filmes como Shazam! 2, do qual Safran é produtor, e Besouro Azul. Os futuros desses dois heróis são incertos.

