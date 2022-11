1899: Explicamos as 2 injeções na série da Netflix

Misterioso, ousado e repleto de reviravoltas, o final de 1899 deixa o caminho aberto para a produção de uma 2ª temporada. A trama da série também trouxe muitas dúvidas para os espectadores. É por isso que os assinantes da Netflix querem saber: o que são as duas injeções que aparecem nos sonhos de Maura?

“O ano é 1899 e eventos misteriosos mudaram o rumo de um navio de imigrantes a caminho de Nova York. Agora, os passageiros terão que desvendar um enigma alucinante”, afirma a sinopse oficial de 1899 na Netflix.

Além de conquistar os assinantes da Netflix, 1899 se envolveu em uma grande polêmica. Os criadores da série foram acusados de plágio por uma quadrinista brasileira.

Revelamos abaixo tudo que os espectadores de 1899 precisam saber sobre as 2 injeções que surgem nos sonhos da protagonista Maura; confira. (via CinemaHolic).

Entenda o verdadeiro significado das 2 injeções em 1899

Na trama de 1899, a protagonista Maura começa a testemunhar estranhas visões a bordo do navio Kerberos, em direção a Nova York.

Em meio a esses sonhos e visões, Maura vê a ala psiquiátrica de um hospital, uma cadeira e duas seringas. Uma delas é branca, e a outra é preta.

O desfecho de 1899 revela que, na verdade, essas seringas são injetadas em todas as pessoas que vivem na simulação.

A injeção preta faz o paciente esquecer todas as memórias. A branca, por sua vez, traz as lembranças de volta. Henry, o personagem de Anton Lesser, cria um loop na simulação para conseguir o que deseja de Maura.

Logo, sempre que Henry precisa reiniciar a simulação, utiliza a injeção preta para apagar as lembranças de Maura. É por isso que a personagem se sente como se estivesse no Kerberos pela primeira vez.

Henry também usa a injeção branca, mas apenas em uma ocasião – para mostrar ao garoto misterioso o que sua mãe o fez esquecer.

Diversas cenas da série indicam que as injeções são intimamente relacionadas às memórias dos passageiros do Kerberos. A história, vale lembrar, começa com Maura sendo arrastada para um manicômio, perguntando o que Henry fez com suas memórias.

Um dos incidentes mais importantes ocorre no sonho de Elliot. O personagem vê Maura com uma injeção preta nas mãos, e nesse momento, a protagonista diz que ele se esquecerá de tudo. Ou seja: Maura usa a injeção para apagar as memórias de Elliot e fazê-lo esquecer de sua doença e morte iminente.

Como todos os passageiros do Kerberos têm dificuldades para recuperar as memórias, tudo indica que eles também foram vítimas da injeção preta.

A injeção branca, por sua vez, só é utilizada por Henry quando o personagem deseja mostrar a realidade ao garoto misterioso.

Você já pode conferir a 1ª temporada de 1899 no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.