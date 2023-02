5 lutas que queremos ver antes do fim de Cobra Kai

Como os fãs de Cobra Kai já sabem, a 6ª temporada da série também será a última. O desfecho da produção deve trazer grandes reviravoltas para a história de Johnny Lawrence e Daniel LaRusso. O sexto ano também tem tudo para mostrar algumas das lutas mais aguardadas pelos fãs da Netflix!

“Esperamos contar mais histórias de Karatê Kid com vocês no futuro. Reconectar o mundo ao universo de Karatê Kid foi nossa humilde honra”, disseram os criadores de Cobra Kai em uma carta aberta à audiência.

Continua depois da publicidade

O elenco principal de Cobra Kai conta com William Zabka (Johnny Lawrence), Ralph Macchio (Daniel LaRusso), Tanner Buchanan (Robby), Xolo Maridueña (Miguel), Peyton List (Tory) e Mary Mouser (Sam).

Mostramos abaixo 5 lutas que os fãs de Cobra Kai desejam assistir antes da conclusão da série; confira! (via ScreenRant)

Temporada final de Cobra Kai pode trazer lutas aguardadas!

Após 5 anos de extremo sucesso, Cobra Kai foi renovada para a 6ª e última temporada. Os episódios finais devem estrear ainda em 2023 na Netflix.

Em meio ao desfecho da série, os roteiristas precisam encontrar oportunidades para desenvolver algumas das lutas mais aguardadas pelos fãs.

A primeira, é claro, envolve Sam e Tory. Rivais desde a 1ª temporada, as personagens de Mary Mouser e Peyton List devem embarcar em uma batalha final antes da conclusão de Cobra Kai.

Caso realmente aconteça, a luta também pode resolver o problema do Torneio All Valley. Para quem não se lembra, Tory venceu a batalha, mas só depois de Terry Silver subornar o juiz.

A segunda luta que precisa acontecer na 5ª temporada de Cobra Kai é a de Robby Keene e Kenny Payne.

Quando Kenny abandona o dojo Cobra Kai após entender a verdadeira natureza de Terry, sua última conversa com Robby deixa bem claro que o jovem não tem ideia do que fazer em seguida.

Essa ambiguidade pode indicar que Kenny ainda respeita os ideais do Cobra Kai, mesmo sem concordar com as atitudes de Terry. Por isso, Robby pode ter que lutar com Kenny para botar o jovem no caminho certo.

Outra luta que deve marcar a temporada final de Cobra Kai seria entre Johnny Lawrence, Daniel LaRusso e John Kreese.

Kreese escapa da prisão no final da 5ª temporada, e por isso, deve entrar em rota de colisão com Johnny e Daniel no último ano. Um confronto entre os personagens seria perfeito para encerrar o arco de Kreese na trama de Cobra Kai.

Falando em Kreese, a 4ª luta que precisa acontecer na temporada final de Cobra Kai seria entre o personagem e a sensei Kim Da-eun.

A personagem deve se estabelecer como uma das principais antagonistas do sexto ano de Cobra Kai, principalmente na trama do Torneio Sekai Taikai.

Kim Da-eun e Kreese podem lutar, por exemplo, pela liderança do Cobra Kai. O personagem de Martin Kove também pode ficar revoltado com as atitudes “nada honradas” da sensei no dojo.

Finalmente, temos a luta entre Johnny Lawrence, Daniel LaRusso e Kim Da-eun – que inclusive, deve ter uma das mais importantes do sexto ano.

Caso esse confronto realmente aconteça, os eternos rivais podem colocar as diferenças de lado para enfrentar essa inimiga em comum.

A temporada final de Cobra Kai estreia em 2023 na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.