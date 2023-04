6ª temporada de Young Sheldon destrói o cânone de The Big Bang Theory

Exibida atualmente, a 6ª temporada de Young Sheldon insiste em um de seus maiores erros: o desrespeito ao cânone e à mitologia de The Big Bang Theory. Os episódios do spin-off, volta e meia, desmentem informações que foram apresentadas na série original. Essa tendência preocupante continua nos capítulos mais recentes.

The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O spin-off Young Sheldon, por sua vez, é ambientado durante a infância de Sheldon Cooper. Com Iain Armitage (Big Little Lies) no papel principal, a série é exibida pela emissora americana CBS.

Explicamos abaixo como a 6ª temporada de Young Sheldon, mesmo sem motivo, destrói o cânone de The Big Bang Theory; confira! (via ScreenRant)

Young Sheldon estraga a linha do tempo de The Big Bang Theory

Recentemente, a emissora americana CBS divulgou alguns detalhes sobre a aguardada conclusão da 6ª temporada de Young Sheldon.

“A Romantic Getaway and a Germanic Meat-Based Diet” e “A Tornado, a 10-Hour Flight and a Darn Fine Ring”, os dois últimos capítulos do sexto ano de Young Sheldon, serão exibidos nos Estados Unidos no dia 18 de maio.

As informações prévias sobre os novos episódios indicam que, no final da 6ª temporada, Sheldon sairá do Texas e continuará seus estudos na Alemanha.

Muitos fãs não perceberam, mas essas informações estragam completamente a linha do tempo de The Big Bang Theory!

Afinal de contas, a série original deixa bem claro que Sheldon só deixou o Texas aos 15 anos de idade. Porém, no momento atual de Young Sheldon, o protagonista tem apenas 13 anos.

E não é só isso: na trama original, Sheldon diz que viajou ao Instituto Heidelberg como “professor convidado” – o que é, no mínimo, improvável devido à sua idade atual.

Como os fãs de The Big Bang Theory já sabem, Young Sheldon não se preocupa muito com a continuidade da série.

Em suas 6 temporadas, o spin-off apresentou ao público vários detalhes que contradizem a história de Sheldon na série original. Porém, nenhum desses detalhes é tão significativo como a linha do tempo da 6ª temporada.

O fato de Sheldon se mudar para a Alemanha no desfecho do sexto ano também dá a entender que a série não mostrará um dos eventos mais importantes da infância do protagonista: o momento em que ele pega o pai George no flagra com outra mulher – um incidente que têm um impacto importantíssimo na vida do cientista.

No Brasil, The Big Bang Theory e o spin-off Young Sheldon estão disponíveis no HBO Max.

