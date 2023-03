Furos de Young Sheldon em relação a Big Bang Theory têm uma boa explicação

Os fãs de Young Sheldon – o primeiro spin-off de The Big Bang Theory – já estão cansados de saber que a série conta com vários furos no roteiro, principalmente em relação à continuidade e à linha do tempo da sitcom original. O que muitos espectadores desconhecem é o fato desses furos terem uma explicação bastante plausível.

The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O spin-off Young Sheldon, por sua vez, é ambientado durante a infância de Sheldon Cooper. Com Iain Armitage (Big Little Lies) no papel principal, a série é exibida pela emissora americana CBS.

Mostramos abaixo uma teoria muito interessante que pode explicar os principais furos no roteiro de Young Sheldon; confira – e veja se você concorda! (via Looper)

O que pode explicar os furos no roteiro de Young Sheldon?

Tanto os fãs da sitcom original quanto os espectadores do spin-off já perceberam as inúmeras inconsistências entre a maneira como Sheldon fala sobre sua infância em The Big Bang Theory, e a caracterização desse período em Young Sheldon.

“Parece que o Sheldon de Young Sheldon é muito diferente da versão adulta que conhecemos em The Big Bang Theory”, comentou um fã na comunidade da série no Reddit.

Na thread, outros espectadores concordam: a maneira como Sheldon descreve sua infância na sitcom original é extremamente diferente do que é abordado em Young Sheldon.

Por exemplo: em Young Sheldon, o pai do protagonista toma uma cerveja toda noite, mas em The Big Bang Theory, Sheldon o descreve como “alcóolatra”.

De acordo com outros fãs, essas inconsistências têm uma justificativa bastante simples: Sheldon não é um narrador confiável.

Na rede social, um espectador de Young Sheldon afirmou que o Sheldon que aparece na série original e o protagonista da sitcom são “personagens diferentes”.

Essa teoria explica o fato da caracterização do pai de Sheldon ser tão diferente em The Big Bang Theory e Young Sheldon.

“O Sheldon simplesmente não sabe a diferença entre beber com moderação e ser um alcoólatra. Como os espectadores de Young Sheldon já sabem, George não é um alcóolatra – mas Sheldon não entende a diferença entre tomar uma cervejinha para relaxar durante o jantar, e beber cerveja por vício”, comentou um fã no Reddit.

Ainda de acordo com os fãs de The Big Bang Theory, a perspectiva de Sheldon sobre essas questões pode ter mudado entre o início da série e seu casamento com Amy.

“Após se casar com Amy, ele pode perceber que o casamento dos pais já estava nas últimas, e que George, na verdade, não estava traindo a esposa”, disse outro espectador.

The Big Bang Theory e o spin-off Young Sheldon estão disponíveis no HBO Max.

