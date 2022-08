A Casa do Dragão terá relacionamento polêmico igual a de Game of Thrones

Em Game of Thrones, um dos relacionamentos mais polêmicos era o de Cersei e Jamie Lannister. Irmãos e amantes, os personagens deixaram o público chocado com controversas cenas de incesto. No derivado A Casa do Dragão, a situação não será diferente. A nova série do HBO Max trará relações ainda mais inusitadas.

A Casa do Dragão adapta para o HBO Max os eventos do livro “Fogo e Sangue”. A história se passa durante o reinado dos Targaryen, e deve abordar as raízes, o desenvolvimento e os reflexos de uma guerra civil conhecida como Dança dos Dragões.

O elenco principal de House of the Dragon é formado por Paddy Considine (Viserys Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Rhys Ifans (Otto Hightower) e Sonoya Mizuno (Mysaria).

Explicamos abaixo como A Casa do Dragão pode superar Game of Thrones no quesito “relacionamentos bizarros” – confira.

Affairs familiares prometem agitar a trama de A Casa do Dragão

Fãs de Game of Thrones já sabem que o Clã Targaryen – que protagoniza A Casa do Dragão – é famoso por seus casamentos consanguíneos e relações incestuosas.

Esse incesto constante, na verdade, representa uma das raízes da “Loucura dos Targaryen”.

Nos livros de George R.R. Martin, um famoso ditado afirma: “Sempre que um novo Targaryen nasce, os deuses atiram uma moeda ao ar e o mundo segura a respiração para ver de que lado ela cairá.”

A trama do spin-off acontece antes da Rebelião Blackfyre, e por isso, não deve mostrar a queda dos Targaryen. Para quem não se lembra, o reinado do clã chegou ao fim com o Rei Aerys II (pai de Daenerys), conhecido como “O Louco”.

Em A Casa do Dragão, o incesto não acontecerá entre irmãos, mas sim entre tio e sobrinha.

Daemon e Rhaenyra Targaryen – interpretados por Matt Smith e Emma D’Arcy – se envolverão em um affair que mudará para sempre a história de Westeros.

Em um dos teasers de A Casa do Dragão, Daemon e Rhaenyra podem ser vistos em uma cena “pós-coito”.

Ou seja: os fãs podem esperar por cenas quentes entre tio e sobrinha. Vale lembrar que o incesto dos Targaryen tinha o objetivo de manter a “pureza” da linhagem da Antiga Valíria.

Em A Casa do Dragão, a abordagem das cenas de sexo será bem diferente do estilo adotado em Game of Thrones. O showrunner Miguel Sapochnik falou sobre o assunto em uma entrevista recente.

Segundo o produtor, A Casa do Dragão opta por uma caracterização bem mais responsável das cenas problemáticas.

“Não podemos ignorar a violência praticada por homens, contra mulheres. Isso não deve ser ignorado, mas também não deve ser glorificado”, comentou o showrunner.

A Casa do Dragão estreia no HBO Max em 21 de agosto de 2022. Veja abaixo o trailer.

