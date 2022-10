A Casa do Dragão terá saltos temporais na 2ª temporada?

Já disponível no HBO Max, a 1ª temporada de A Casa do Dragão deixou muita gente confusa com seus vários saltos temporais. Após muitas trocas de elenco, tudo indica que a produção já encontrou seus principais jogadores. Pelo menos, foi isso que afirmou Ryan Condal, o showrunner da série.

“Antes do inverno, o fogo reinava. Viaje 200 anos no passado para descobrir o universo e a verdade sobre esta família. A loucura dos Targaryen mudou o destino de Westeros para sempre? É hora de descobrir”, afirma a sinopse oficial de A Casa do Dragão no HBO Max.

O elenco de A Casa do Dragão conta com Matt Smith (Daemon), Emma D’Arcy (Rhaenyra), Paddy Considine (Viserys), Olivia Cooke (Alicent), Eve Best (Rhaenys), Steve Toussaint (Corlys) e Fabien Frankel (Criston).

Mostramos abaixo tudo que os showrunner de A Casa do Dragão revelou sobre os possíveis saltos temporais da 2ª temporada; confira.

2ª temporada de A Casa do Dragão deve maneirar nos saltos temporais

A 1ª temporada de A Casa de Dragão aposta em vários saltos temporais para desenvolver seus personagens.

O motivo é muito simples: a trama dos primeiros episódios se passa em um período de décadas. Por isso, os showrunners da HBO Max precisaram fazer diversas trocas no elenco para preparar terreno para a Dança dos Dragões.

Em uma entrevista recente, o showrunner Ryan Condal falou sobre o tom da 2ª temporada e revelou que a nova trama não terá saltos temporais ou mudanças no elenco.

“Como recompensa para nosso maravilhoso público, que nos acompanhou por tantos saltos temporais e mudanças no elenco, posso dizer que isso acabou. A partir de agora, contaremos a história em tempo real. Os integrantes atuais do elenco vão interpretar seus personagens até o fim. Não vamos fazer mais mudanças”, comentou o produtor.

Como a 2ª temporada de A Casa do Dragão deve mostrar o início da Dança dos Dragões, a produção do HBO Max não precisará alterar novamente seu elenco.

Além disso, Ryan Condal revelou que a 2ª temporada de A Casa do Dragão será “espetacular” e bem desenvolvida.

“Agora que vocês já conhecem os personagens, vamos ao espetáculo. Mas vocês precisam entender a complexidade dessas pessoas no período da guerra. A 2ª temporada terá o ritmo do meio de Game of Thrones. Os espectadores sentirão as tragédias, porque já trabalhamos essas tramas”, explicou Condal.

A 2ª temporada de A Casa do Dragão já foi confirmada pela HBO Max. As gravações começam no início de 2023. Logo, os novos episódios devem estrear no streaming em meados de 2024.

Enquanto isso, você pode rever todos os capítulos da 1ª temporada de A Casa do Dragão no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.