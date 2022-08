A Casa do Dragão: Veja o Engorda Caranguejo sem máscara

O segundo episódio de A Casa do Dragão introduz aos assinantes do HBO Max a figura do Engorda Caranguejo. O personagem tem tudo para se estabelecer como um dos principais antagonistas da 1ª temporada do spin-off de Game of Thrones. Por isso, o público quer saber: o que ele esconde por trás de sua máscara?

A Casa do Dragão é o primeiro spin-off de Game of Thrones. A série adapta para o HBO Max os eventos do livro “Fogo e Sangue”, ambientado durante o reinado dos Targaryen.

O elenco da série tem atores como Matt Smith (Daemon Targaryen), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Fabien Frankel (Criston Cole) e Sonoya Mizuno (Mysaria).

Mostramos abaixo o visual do Engorda Caranguejo sem sua máscara em A Casa do Dragão; confira.

Conheça o visual real do Engorda Caranguejo em A Casa do Dragão

Em “The Rogue Prince”, o segundo episódio de A Casa do Dragão, os espectadores veem pela primeira vez o Engorda Caranguejo – Crabfeeder, na versão original.

O personagem é citado no episódio de estreia, mas só aparece no segundo capítulo. Como o nome indica, ele é famoso pelo costume de usar os corpos dos inimigos – vivos ou mortos – para alimentar milhares de crustáceo.

Segundo Corlys Velaryon, o Mestre de Navios do Rei Viserys Targaryen, o Engorda Caranguejo representa uma das maiores ameaças às Ilhas dos Degraus.

O visual do vilão também chamou a atenção dos espectadores nas redes sociais. O Engorda Caranguejo aparece como uma figura mascarada, que aparentemente, esconde um rosto deformado sob a máscara.

Ao que tudo indica, o vilão sofre de escamagris (greyscale), a mesma doença que aflige a jovem Shireen Baratheon na trama de Game of Thrones.

Em A Casa do Dragão, o Engorda Caranguejo é interpretado pelo ator Daniel Scott-Smith – que não se parece em nada com seu personagem. Confira uma foto abaixo!

Além de A Casa do Dragão, o ator é conhecido por papéis pequenos em filmes como MIB: Homens de Preto – Internacional e séries como Jungle.

De acordo com a trama de A Casa do Dragão, o Engorda Caranguejo tem tudo para se tornar um dos principais inimigos de Corlys Velaryon. Em uma entrevista recente, o intérprete do personagem falou sobre os objetivos do Lorde.

“Ele deseja elevar sua família, elevar seu nome. Nessa 1ª temporada, ele é completamente movido pela ambição”, comentou Steve Toussaint.

Os livros de George R.R. Martin oferecem informações cruciais para quem deseja conhecer a verdadeira identidade do Engorda Caranguejo. Clique aqui para conferir o nome real do personagem, sua origem, e o desfecho de sua história.

A HBO Max exibe semanalmente os episódios de A Casa do Dragão.

