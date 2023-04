A Diplomata: Tudo que sabemos sobre a 2ª temporada na Netflix

Sucesso na Netflix, A Diplomata traz Keri Russell (The Americans) como Kate Wyler, a embaixadora dos Estados Unidos na Inglaterra que se envolve em uma misteriosa conspiração nos bastidores do poder. Dado o bombástico final da 1ª temporada, os fãs querem saber: a série terá uma continuação no streaming?

“Em meio a uma crise internacional, uma diplomata de sucesso precisa lidar com a carreira de embaixadora e um conturbado casamento com um político influente”, diz a sinopse de A Diplomata na Netflix.

Dos produtores de Homeland e The West Wing, A Diplomata conta também com Rufus Sewell (The Marvelous Mrs. Maisel), David Gyasi (Carnival Row) e Rory Kinnear (Penny Dreadful) no elenco principal.

Mostramos abaixo tudo que já se sabe sobre a 2ª temporada de A Diplomata na Netflix – veja se a série será renovada!

A Diplomata terá 2ª temporada na Netflix?

Até o momento, nem a Netflix e nem os produtores de A Diplomata se manifestaram sobre uma 2ª temporada da série no streaming.

Logo, não sabemos se A Diplomata terá uma continuação na Netflix. Por outro lado, os fãs não devem se desesperar: o fato da plataforma ainda não ter encomendado a sequência da produção não significa que a série foi cancelada.

A Diplomata estreou na Netflix em 20 de abril. A plataforma, nesse sentido, ainda tem um bom tempo para decidir o destino na trama.

Na maioria das vezes, a Netflix demora de 2 semanas a 4 meses para divulgar o status de suas produções originais. Portanto, os fãs de A Diplomata podem esperar por novidades até agosto deste ano.

Sendo assim, será que A Diplomata tem boas chances de renovação na Netflix? Para avaliar essa questão, devemos analisar dois aspectos: orçamento e audiência.

A Netflix não divulgou o orçamento de A Diplomata, mas como a série conta com um elenco bastante famoso, e seu enredo é desenvolvido em cenários bem construídos, tudo indica que a 1ª temporada custou um valor expressivo para ser produzida.

Para compensar o investimento da plataforma e garantir a renovação para um segundo ano, A Diplomata tem que conseguir uma ótima audiência no streaming.

No Top 10 brasileiro da Netflix, A Diplomata aparece em 3º lugar, perdendo para a 2ª temporada da novela colombiana Coração Marcado e para o segundo ano da série mexicana Bem-vindos ao Éden.

Já no ranking internacional da plataforma, a série política surge em posição de liderança, superando até mesmo o hit O Agente Noturno.

Com isso, podemos concluir que A Diplomata tem grandes chances de renovação! O final da 1ª temporada, definitivamente, deixa o caminho aberto para uma potencial sequência.

Enquanto a Netflix não confirma a continuação de A Diplomata, você pode conferir todos os episódios da série no streaming.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.