Anime supera a audiência de Wandinha e Stranger Things

Wandinha e Stranger Things, definitivamente, são duas das séries mais populares da Netflix – ambas quebraram recordes de audiência em 2022. Porém, surpreendentemente, a audiência das duas séries foi superada pela de um anime que nem mesmo é uma produção original da plataforma: One Piece.

A série Wandinha estreou na Netflix em 2022, não demorando para se tornar uma das produções mais assistidas da plataforma.

Continua depois da publicidade

Stranger Things, por sua vez, lançou sua 4ª temporada no ano passado, também quebrando recordes de audiência e permanecendo por um bom tempo no Top 10.

Mostramos abaixo como One Piece conseguiu superar a audiência de Wandinha e Stranger Things na Netflix; confira!

Como One Piece supera a audiência de Wandinha e Stranger Things?

Em 2022, One Piece realmente superou a audiência de Wandinha e Stranger Things – mas não necessariamente na Netflix.

A lista das “Séries Mais Assistidas de 2022” é produzida pelo aplicativo TVTime, uma plataforma na qual os usuários classificam e catalogam as séries assistidas de episódio a episódio.

O aplicativo também trabalha com filmes, mas para essa matéria, o que nos interessa é o ranking de séries mais assistidas.

Atualmente, o aplicativo se prepara para lançar a “Retrospectiva TVTime” – que no mesmo estilo do Spotify Rewind, mostra o que os usuários mais assistiram em 2022.

Enquanto a retrospectiva não fica pronta, o aplicativo matou a vontade dos usuários com uma postagem no Twitter sobre as 6 séries mais assistidas do ano passado.

“Sabemos que vocês ainda esperam pelo lançamento da Retrospectiva, e agradecemos a paciência e o entusiasmo. (Mencionamos que temos que analisar os dados de milhões de usuários?) Enquanto isso, vamos dar uma olhada nas estatísticas globais do TV Time, começando pelas séries mais vistas de 2022”, afirmou a plataforma no Twitter.

O ranking é liderado pelo anime One Piece, que é exibido originalmente pela emissora japonesa Fuji TV.

One Piece, para quem não sabe, é considerado um dos animes mais populares e influentes de todos os tempos. A produção japonesa, que é baseada no mangá homônimo de Eiichiro Oda, lançou seu primeiro episódio em 1999.

A partir daí, One Piece lançou 20 temporadas e mais de mil episódios. O anime acompanha a história do protagonista Luffy, que junto com a Tripulação do Chapéu de Palha, procura um tesouro que pode torná-lo o novo rei dos piratas.

No ranking do TVTime, Stranger Things aparece logo após One Piece. A lista de séries mais assistidas de 2022 é completada por Grey’s Anatomy, The Office, A Casa do Dragão e The Walking Dead.

Wandinha, mesmo tendo quebrado recordes de audiência na Netflix em 2022, não aparece no ranking.

Stranger Things e Wandinha estão disponíveis na Netflix. A plataforma conta também com 13 temporadas de One Piece.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.