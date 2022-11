Astro de The Big Bang Theory sumiu; veja onde ele está agora

Além do elenco principal, as 12 temporadas de The Big Bang Theory fazem um ótimo trabalho ao introduzir divertidos coadjuvantes. Um dos personagens mais engraçados da sitcom é Barry Kripke, interpretado por John Ross Bowie. Mas afinal: o que aconteceu com o ator após o desfecho da série? E por onde anda atualmente?

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também alçou o elenco à fama internacional, oferecendo salários milionários aos atores e atrizes.

Continua depois da publicidade

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Revelamos abaixo tudo que aconteceu com John Ross Bowie, o intérprete de Kripke, após o desfecho de The Big Bang Theory; confira.

Kripke continua na ativa após o fim de The Big Bang Theory

Barry Kripke é introduzido na 2ª temporada de The Big Bang Theory, particularmente no episódio “The Killer Robot Instability”.

Muitos fãs não sabem, mas foi o próprio John Ross Bowie que sugeriu a inconfundível língua presa do personagem.

“Comecei a interpretar o Kripke como um babaca arrogante. Mas aí, o Chuck (Lorre, criador da série), sentiu que ele precisava de alguma vulnerabilidade. Sugeri um problema de fala, e eventualmente, decidimos pela língua presa”, comentou o ator em uma entrevista a um site americano.

Após o desfecho de The Big Bang Theory, John Ross Bowie continuou na ativa (veja uma foto abaixo). A série chegou ao fim em 2019, e desde então, o ator contou com mais 6 projetos na TV e 3 nos cinemas.

Na TV, Bowie atuou nas séries Feel Good, Generation, United States of Al, The Rookie, The Neighbourhood e Station 19.

Já nos cinemas, o eterno Kripke de The Big Bang Theory interpretou o mordomo Cavendish em Jumanji: A Próxima Fase. No longa, Bowie contracena com Dwayne Johnson, Jack Black e outros astros.

Ainda em 2020, John Ross Bowie também atuou em Bad Therapy, uma comédia protagonizada por Alicia Silverstone.

Atualmente, Bowie se prepara para lançar o curta-metragem Witchy. Além de atuar no projeto, ele também é um dos produtores-executivos.

Recentemente, o Kripke de The Big Bang Theory também lançou um livro de memórias. Batizado de “No Job For a Man”, a obra foi bastante elogiada pela crítica especializada.

Hoje em dia com 51 anos, John Ross Bowie é casado com a também atriz Jamie Denbo (de GLOW e As Caça-Fantasmas). O casal tem um filho e uma filha.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no catálogo brasileiro do HBO Max.

