Ator compartilha seus momentos favoritos de Stranger Things 4

Um dos astros de Stranger Things, David Harbour, compartilhou seus momentos favoritos da quarta temporada.

O intérprete de Hopper na série, revelou alguns momentos que ele mais amou no quarto ano. Enquanto alguns poderiam listar a personagem de Winona Ryder tendo um romance com o chefe da polícia de Hawkins, o ator foi bem diferente.

Em recente entrevista, o astro diz que a cena de sacrifício de Eddie Munson tocando Metallica, bem como a desordem em Hawkins, são suas prediletas (via ScreenRant).

“Existem grandes terremotos de fenda passando por toda Indiana, pode-se supor. Então, eu não sei o que diabos vai acontecer na quinta temporada agora”, revelou ele.

A cena de Eddie é um momento crucial na quarta temporada. A música tocada por ele na guitarra, Master of Puppets, fez a banda Metallica ter ainda mais sucesso nas última semanas.

Não apenas Metallica faz sucesso, mas também, Kate Bush

Após a música aparecer no quarto capítulo, ela disparou nas paradas musicais. Lançada em 1985 no álbum Hounds of Love, Running Up That Hill (A Deal With God) se tornou o primeiro hit da cantora a estar no top 10 nos Estados Unidos.

“É simplesmente extraordinário. Quero dizer, é uma série tão grande, pensei que a faixa chamaria alguma atenção, mas nunca imaginei que seria algo assim”, disse a cantora.

A cantora disse ser emocionante ver sua música sendo um sucesso atual, e para um novo público, que pode nunca ter ouvido falar dela.

“É tão emocionante. É realmente chocante, não é?”, comenta Bush. “O mundo inteiro enlouqueceu … O que é realmente maravilhoso é que este é um público totalmente novo que em muitos casos não ouviu falar de mim, e eu adoro isso.”

Bush é a única detentora dos direitos da música, mas não foi informado qual sua margem de lucro após o estouro da música. Apesar disso, músicas favoritas dos personagens na série os ajudam a escapar do controle de Vecna.

Stranger Things está disponível pela Netflix.

