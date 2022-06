Ator se sacrificou para papel em Stranger Things 4: “Me senti miserável”

A 4ª temporada de Stranger Things, de acordo com fãs e especialistas, é a melhor de todas. Espectadores mal podem esperar pela estreia da reta final, que chega ao catálogo da Netflix no início de julho. Enquanto isso, um ator da série falou sobre seu papel em um papo com a imprensa. Na entrevista, o astro descreve sua experiência como “miserável”.

“As trevas retornam a Hawkins a tempo das férias, trazendo terror, lembranças perturbadoras e uma nova ameaça terrível”, indica a sinopse da 4ª temporada de Stranger Things na Netflix.

Continua depois da publicidade

Devido à enorme duração dos novos episódios, a Netflix decidiu dividir a 4ª temporada de Stranger Things em duas partes. A 1ª já está disponível na plataforma, enquanto a 2ª, chega em breve ao streaming.

Enquanto a reta final da 4ª temporada de Stranger Things não estreia, explicamos abaixo por que um dos atores da série se sentiu “miserável” em meio às gravações.

Experiência de Joseph Quinn em Stranger Things foi intensa e marcante

Um dos grandes trunfos da 4ª temporada de Stranger Things é a introdução de novos personagens.

Segundo os fãs da série, uma das melhores estreias é a de Eddie Munson. No quarto ano, o personagem é interpretado pelo britânico Joseph Quinn.

Muitos espectadores não sabem, mas o metaleiro Eddie Munson é baseado em uma trágica figura da vida real.

Em uma entrevista recente, o ator discutiu sua escalação em Stranger Things e sua experiência nos sets da Netflix.

“No início, eu não tinha expectativas, já que elas causam grandes problemas. Claramente, algo funciona nesse modelo de Stranger Things. As pessoas realmente adoram a série, e quando você passa a integrar algo com esse nível de devoção, fica preocupado em não estragar tudo”, revelou o ator.

Joseph Quinn também agradeceu o apoio dos fãs na Netflix, e se disse “feliz por não ter arruinado a série”.

Em Stranger Things, o personagem de Joseph Quinn é bem mais jovem que o ator. Em outro papo com a imprensa, o ator afirmou que interpretar um adolescente é uma experiência “miserável”.

“Para garantir uma aparência mais jovem, eu entrei em jejum e parei de comer carboidratos e beber café preto. Me senti miserável. Mas eu sabia que o Eddie tinha que ser esbelto. É muito diferente quando você perde 10 quilos”, comentou o ator.

Na vida real, Joseph Quinn tem 29 anos. O ator é cerca de 10 anos mais velho que seu personagem, que tem entre 19 e 20 anos.

Para interpretar Eddie, Quinn também precisou trocar seu característico sotaque londrino pela cadência dos americanos.

“Além do Eddie ser bem mais jovem que eu, ele não veio do sul de Londres. Mas a minha treinadora vocal foi incrível”, revelou o astro.

A reta final da 4ª temporada de Stranger Things estreia na Netflix em 1 de julho. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.