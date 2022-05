Bem-vindos ao Éden é acusada de plagiar série do Prime Video

Sucesso na Netflix, Bem-vindos ao Éden se envolveu em uma grande polêmica. Após garantir posições de destaque no Top 10 de diversos países – incluindo o Brasil – a série espanhola foi acusada de plagiar Nove Desconhecidos, uma popular produção do Prime Video. Será que essas acusações têm fundamento?

“Um grupo de jovens vai a uma festa em uma ilha paradisíaca, mas acaba vivendo um inferno cheio de segredos, perigos e armadilhas”, afirma a sinopse de Bem-vindos ao Éden na Netflix.

Bem-vindos ao Éden é uma criação de Joaquín Górriz e Guillermo López Sánchez. Integram seu elenco os atores Amaia Aberasturi, Tomy Aguilera, Diego Garisa, Begoña Vargas e Amaia Salamanca – além da estrela Belinda Peregrin.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre as semelhanças entre Bem-vindos ao Éden e Nove Desconhecidos – confira e tire suas próprias conclusões.

Bem-vindos ao Éden é uma cópia de Nove Desconhecidos?

Segundo vários sites internacionais, espectadores de Bem-vindos ao Éden encontraram semelhanças inegáveis entre a premissa da produção espanhola e a de Nove Desconhecidos, uma série dramática que faz muito sucesso no Amazon Prime Video.

Nas redes sociais, alguns assinantes da Netflix chegam a afirmar que Bem-vindos ao Éden “plagiou” a trama de Nove Desconhecidos.

A série Nove Desconhecidos estreou no Amazon Prime Video em 2021. Baseada no livro de …, a trama é uma produção de David E. Kelley – que também faz sucesso na Netflix com o drama jurídico O Poder e a Lei.

Nove Desconhecidos acompanha a história de nove pessoas bem diferentes que passam uma temporada na Casa Tranquilum, um retiro relaxante administrado pela misteriosa Masha.

Entretanto, à medida que Masha revela seus métodos pouco convencionais, o grupo passa a desconfiar das verdadeiras intenções da guru e dos segredos guardados em Tranquilum.

Algo semelhante acontece em Bem-vindos ao Éden. Na série, 5 protagonistas viajam a uma ilha misteriosa para participar de uma “experiência transformadora”.

No local, os personagens também descobrem grandes segredos e conspirações, mas de forma bem diferente do que acontece em Nove Desconhecidos.

Bem-vindos ao Éden e Nove Desconhecidos, no final das contas, compartilham apenas uma premissa semelhante. Em uma análise mais profunda, as séries são bem diferentes.

Nove Desconhecidos – ancorado por uma excêntrica performance de Nicole Kidman – é uma produção bem mais madura, claramente voltada para o público adulto. A série também aborda temas bastante delicados, como traumas, vícios, luto e suicídio.

Bem-vindos ao Éden, por sua vez, é claramente uma produção teen. Seu teor juvenil é comprovado pela idade dos protagonistas e pelos acontecimentos chocantes da misteriosa ilha.

Nove Desconhecidos está no catálogo brasileiro do Prime Video. A produção de David E. Kelley já garantiu a renovação para novos episódios.

Bem-vindos ao Éden, por sua vez, está na Netflix. A série tem tudo para ser renovada para uma 2ª temporada.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.