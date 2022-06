Bruna Marquezine comenta 2ª temporada de Maldivas

Fãs de Maldivas querem saber: o novo sucesso da Netflix terá uma 2ª temporada? Afinal, a produção brasileira se tornou um verdadeiro fenômeno no catálogo da plataforma, garantindo a posição Número 1 no Top 10 do streaming. No que depender de Bruna Marquezine, a intérprete da protagonista Liz, a continuação tem tudo para acontecer.

“Tentando desvendar um mistério, uma jovem se muda para um condomínio de luxo, cheio de moradores peculiares e muito suspeitos”, afirma a sinopse oficial de Maldivas.

Além de Bruna Marquezine no papel principal, o elenco de Maldivas conta também com Manu Gavassi (Big Brother Brasil 20), Sheron Menezzes (Dança dos Famosos), Carol Castro (Os Órfãos da Terra), Natália Klein (Adorável Psicose), Klebber Toledo e Samuel Melo (Chocolate com Pimenta).

Revelamos abaixo tudo que Bruna Marquezine falou sobre o futuro de Maldivas e as expectativas para a continuação da série; confira.

Bruna Marquezine está pronta para Maldivas 2 na Netflix

Antes de mais nada, é importante citar o fato de Maldivas ainda não ter sido renovada para a 2ª temporada.

Mas os fãs não precisam se desesperar: normalmente, a Netflix demora de 2 semanas a 3 meses para confirmar o destino de suas produções originais.

Além disso, dado o enorme sucesso de Maldivas na plataforma, a Netflix tem tudo para renovar a série para um segundo ano.

Seja como for, o elenco parece estar pronto para atuar nos novos episódios. Em uma entrevista ao site O Fuxico, Bruna Marquezine falou sobre sua experiência nas gravações e revelou suas expectativas para o futuro.

“Parece que é meio clichê dizer ‘a gente se deu muito bem, viramos uma família’, mas essa é a verdade”, comentou a atriz.

A intérprete da protagonista Liz não poupou elogios para as colegas de elenco. Muito antes de iniciar as gravações, Bruna Marquezine já era uma grande amiga de Manu Gavassi.

“Ao longo desse processo, nós nos unimos muito e eu tenho todas em um lugar muito especial no meu coração”, explicou a estrela.

Mas afinal: Maldivas terá ou não uma 2ª temporada? A Netflix mantém o mistério, mas Bruna Marquezine parece estar pronta para os novos episódios.

“Espero que o público receba bem ‘Maldivas’ e que a gente possa dar continuidade a essa história, porque eu vou me sentir muito honrada de voltar para um set com elas”, revelou a atriz.

Além disso, em uma entrevista recente ao E! Online, a criadora Natália Klein também falou sobre a gênese de Maldivas e o desenvolvimento da série.

“Nós queríamos fazer uma série que tivesse elementos de comédia e drama. E também com um mistério para que o espectador pudesse continuar assistindo. Então, essa mistura de gêneros meio que se juntou, e aí, surgiu Maldivas”, comentou a showrunner.

Enquanto a Netflix não confirma a 2ª temporada de Maldivas, fãs podem conferir o primeiro ano na plataforma, junto com várias séries parecidas.

