Cena brutal de A Casa do Dragão deixa fãs enojados

Embora não seja tão violenta como Game of Thrones, A Casa do Dragão não economiza em cenas sangrentas e brutais. No 6º episódio – batizado de A Princesa e a Rainha – muitos fãs ficaram chocados com uma terrível cena de tortura (e execução). Nas redes sociais, a sequência do HBO Max deu o que falar.

“Antes do inverno, o fogo reinava. Viaje 200 anos no passado para descobrir o universo e a verdade sobre esta família. A loucura dos Targaryen mudou o destino de Westeros para sempre? É hora de descobrir”, afirma a sinopse oficial de A Casa do Dragão no HBO Max.

O elenco de A Casa do Dragão é liderado por Emma D’Arcy (Rhaenyra), Paddy Considine (Viserys), Matt Smith (Daemon), Olivia Cooke (Alicent), Eve Best (Rhaenys), Steve Toussaint (Corlys) e Fabien Frankel (Criston).

Revelamos abaixo por que uma das cenas mais brutais de A Casa do Dragão deixou os fãs morrendo de nojo; confira.

Tortura em A Casa do Dragão deixa fãs chocados

O 6º episódio de A Casa do Dragão, pelo menos até o momento, foi o mais movimentado da série do HBO Max.

Além de se despedirem de dois personagens queridos, os fãs se surpreenderam com uma violenta cena de tortura.

Em “A Princesa a Rainha”, Larys Strong bola um plano terrível para se livrar da própria família – formada pelo pai Lyonel e pelo irmão Harwin – e ganhar (mais uma vez) a confiança da Rainha Alicent.

Numa das cenas mais violentas da série, Larys ordena que os guardas da Fortaleza Vermelha cortem a língua de três prisioneiros.

Para evitar a perda de sangue, eles utilizam uma lâmina em brasa, que cauteriza instantaneamente as feridas.

Nas redes sociais, muitos fãs de A Casa do Dragão afirmaram ter ficado “enojados” com a violenta sequência.

“Eu estava animado para assistir A Casa do Dragão, mas aquela cena que acontece lá pelos 35 minutos do 6º episódio foi uma das coisas mais violentas e nojentas que já vi. Quase passei mal, de verdade”, comentou um espectador no Twitter.

Para muitos espectadores, as cenas violentas de A Casa do Dragão não representam um problema – mas também são difíceis de assistir.

“Estou dividido entre amar o roteiro de A Casa do Dragão e ficar enojado com todas aquelas cenas violentas”, comentou outro espectador.

Antes do lançamento da 1ª temporada, a equipe de produção já havia deixado claro que a violência de A Casa do Dragão (principalmente a sexual) seria retratada “de forma diferente”.

“Gostaria de esclarecer que não retratamos violência sexual no programa. Lidamos com uma instância fora da tela e, em vez disso, mostramos as consequências e o impacto nos personagens”, comentou a diretora Sara Hess.

Os episódios de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente (todos os domingos) pelo HBO Max.

