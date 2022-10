Chefes de Os Anéis de Poder fazem promessa que agrada os fãs

Contém Spoilers

Os showrunners, J.D. Payne e Patrick McKay, de Os Anéis de Poder revelam que a 2ª temporada terá uma história mais fiel ao cânone original de J.R.R. Tolkien.

A série já usou vários detalhes da história da Terra-Média, como locais e personagens. Introduzir Númenor foi um acerto incrível, assim como a presença de Galadriel, Elrond e Sauron, como personagens importantes da trama.

Porém, estes nomes conhecidos possuem certas discrepâncias com os textos originais, como as atitudes frequentemente criticadas de Galadriel, por serem diferentes do que sua contraparte mais velha em O Senhor dos Anéis faria.

A série também já reformulou personagens e conceitos para sua história sobre a ascensão de Sauron e a criação dos anéis de poder. Isso incluí o Estranho, um misterioso personagem que provavelmente é um dos 5 magos, e Eärien, a irmã de Isildur que não existe nas obras de Tolkien.

Além deles, tem Helbrand, o personagem que começa dizendo que é rei das Southlands, mas revela ser Sauron no último episódio da temporada.

Mesmo com as mudanças e adições na mitologia, Payne e McKay revelaram ao THR que a 2ª temporada será mais fiel aos textos originais de Tolkien.

Payne disse: “A temporada 1 começa com: Quem é Galadriel? De onde ela veio? O que ela sofreu? Pelo que ela é conduzida? Nós estamos fazendo a mesma coisa com Sauron na temporada 2. Nós vamos preencher todas as partes perdidas.”

McKay continuou dizendo: “Sauron agora pode ser só Sauron. Como Tony Soprano ou Walter White. Ele é mal, mas um mal complexo. Nós sentimos que se fizéssemos isso na temporada 1 ele ofuscaria todo o resto. Então a primeira temporada é como Batman Begins, e O Cavaleiro das Trevas é o próximo filme, com Sauron agindo abertamente. Nós estamos muito empolgados. A temporada 2 tem uma história canônica. Também poderão ter espectadores que estarão tipo, ‘Essa é a história que nós esperávamos ver na temporada 1!’ Na 2ª temporada nós vamos dar isso para eles.”

Como será a história da 2ª temporada de Os Anéis de Poder

A primeira temporada se preocupa em estabelecer os heróis e fazer com que o público se importe com eles, além de, é claro, de mostrar a produção dos primeiros anéis de poder feitos por Celebrimbor (assim como na história original).

Agora já vamos chegar na 2ª temporada com todas as peças no tabuleiro, com Mordor no mapa e as atenções podendo ir totalmente para a ascensão de Sauron.

Provavelmente veremos ele começar a construir as fortificações de Mordor, tomando o controle dos Orcs do Adar. Além disso, o personagem pode seguir enganando os heróis, já que ainda temos mais anéis para serem feitos sob influência do Senhor do Escuro.

Para honrar os textos de Tolkien, Sauron pode tomar a forma de Annatar, seu disfarce para ganhar a confiança dos Elfos.

Payne e McKay também disseram que teremos uma batalha de 2 episódios na próxima temporada, o que deve ser a adaptação do cerco de Sauron na cidade élfica Eregion, na guerra entre o Senhor do Escuto com os Elfos.

Mas este conflito precisa de Um Anel para acontecer, então a possibilidade dele aparecer logo também aumenta. Só nos resta esperar a produção da 2ª temporada ser finalizada.

Os Anéis de Poder tem sua 1ª temporada completa na Amazon Prime Video.

