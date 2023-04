Coração Marcado: Tudo que sabemos sobre a 3ª temporada na Netflix

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a 2ª temporada de Coração Marcado está fazendo o maior sucesso na plataforma. Quem já conferiu os novos episódios desse surpreendente thriller colombiano quer saber: a produção terá um terceiro ano no streaming?

“Ele só queria se vingar da organização de tráfico de órgãos que assassinou sua esposa, mas acabou se envolvendo com a mulher que recebeu o coração dela”, afirma a sinopse oficial de Coração Marcado na Netflix.

Com um elenco repleto de famosos atores latinos, Coração Marcado é protagonizada por Michel Brown, Ana Lucía Domínguez e Sebastián Martínez.

Mostramos abaixo tudo que já se sabe sobre a 3ª temporada de Coração Marcado na Netflix; confira!

Coração Marcado terá 2ª temporada na Netflix?

Pelo menos até o momento, nem a Netflix e nem os produtores de Coração Marcado se manifestaram sobre uma potencial 3ª temporada da série no streaming.

No entanto, os fãs não precisam se desesperar! Isso não significa que Coração Marcado foi cancelada.

Como a 2ª temporada da novela colombiana acaba de estrear na plataforma, a Netflix ainda tem um bom tempo para definir o destino da produção – seja por renovação ou cancelamento.

Na maioria das vezes, a Netflix demora de 2 semanas a 3 meses para divulgar o status de suas séries originais. Logo, os fãs de Coração Marcado podem esperar por novidades até, no máximo, agosto deste ano.

Sendo assim, quais são as chances do thriller ser renovado para um terceiro ano na Netflix?

Para avaliar essa possibilidade, devemos levar em conta dois aspectos: a audiência da série e o custo de produção.

Como a Netflix não costuma divulgar o orçamento de suas produções originais, não sabemos quanto Coração Marcado custou para ser produzida.

O que se sabe é que, como a série não tem em seu elenco astros internacionais, seu orçamento deve ser bem menor do que das produções de língua inglesa do streaming.

Quanto à audiência, Coração Marcado tem se destacado no Brasil e no exterior. No catálogo nacional da plataforma, por exemplo, a série colombiana é a mais assistida pelos assinantes – superando até mesmo o hit O Agente Noturno.

De acordo com o site FlixPatrol, Coração Marcado também está no Top 10 Mundial da Netflix! No ranking internacional, a série está em terceiro lugar, perdendo apenas para O Agente Noturno e A Diplomata.

Dessa forma, podemos concluir que Coração Marcado tem grandes chances de ser renovada para um terceiro ano pela Netflix. Por enquanto, resta aguardar o anúncio oficial da continuação (ou cancelamento) da série.

Enquanto isso, você pode assistir todos os episódios de Coração Marcado na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.