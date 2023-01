Criadores de The Last Of Us fizeram pedido inusitado para o elenco

Exibida semanalmente pelo HBO Max, e baseada em um aclamado game, The Last of Us já é uma das séries mais bem sucedidas dos últimos tempos! Um dos grandes trunfos da produção é seu elenco, e para garantir boas performances, os co-criadores da série fizeram um inusitado pedido para os atores e atrizes.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us na HBO Max.

Continua depois da publicidade

Liderado por Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), o elenco de The Last of Us conta também com Anna Torv (Mindhunter), Gabriel Luna (Agents of SHIELD), Merle Dandridge (Greenleaf), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Nick Offerman (Parks and Recreation, Murray Bartlett (The White Lotus) e Rutina Wesley (True Blood).

Mostramos abaixo o pedido inusitado que Neil Druckmann e Craig Mazin, os criadores de The Last of Us, fizeram para os atores da série; confira!

Criadores de The Last of Us não deixaram o elenco jogar os games

Em The Last of Us, o elenco dá um verdadeiro show de atuação. Começando por Pedro Pascal e Bella Ramsey, os intérpretes de Joel e Ellie, os atores e atrizes da série se encaixam direitinho na caracterização de seus personagens.

Dada a maneira como a série adapta a trama dos games, muitos fãs acreditam que os atores se baseiam nos personagens dos jogos em suas performances – o que não é verdade.

Muito até pelo contrário! Em uma entrevista recente, Neil Druckmann e Craig Mazin afirmaram ter feito um inusitado pedido ao elenco de The Last of Us.

Segundo os showrunners, os atores e atrizes da série foram orientados a não jogar os games e não conferir vídeos de gameplay.

O motivo? O objetivo dos criadores de The Last of Us não é simplesmente reproduzir a trama dos games, mas sim reinventar a história de maneiras criativas e interessantes.

“As pessoas têm essa reação na internet, e me perguntam por que eu disse para os atores não assistirem ao game. E é por isso mesmo que fiz o pedido. Esse momento (no qual, em alguma cena da série, Joel hesita em fazer algo), essa hesitação não existe nos games. Se ele tentasse copiar a performance (do ator de Joel nos games), seria apenas uma imitação barata”, comentou Druckmann.

Por isso, os atores e atrizes de The Last of Us são instrumentais para a caracterização de seus respectivos personagens.

“Ao contrário, queríamos que o Pedro, Bella e todos os outros atores criassem personagens únicos e individuais. Nós não pedimos para eles replicarem nada, já que as boas performances vem de dentro, e não de fora”, afirmou o showrunner.

Os episódios de The Last of Us são exibidos semanalmente, todos os domingos, pelo HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.