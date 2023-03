Culto de The Mandalorian é muito mais assustador do que você pensa

Logo após a estreia da 3ª temporada de The Mandalorian no Disney+, os fãs não demoraram a perceber que os novos episódios trazem importantes contornos religiosos. Os capítulos de estreia introduzem um misterioso culto que, segundo a mitologia de Star Wars, é bem mais assustador do que você pensa.

“As jornadas do Mandaloriano através da galáxia de Star Wars continuam. Enquanto isso, a Nova República luta para levar a galáxia para longe de sua história sombria. O Mandaloriano cruzará o caminho com antigos aliados e fará novos inimigos enquanto ele e Grogu continuam sua jornada juntos”, diz a sinopse da 3ª temporada de The Mandalorian no Disney+.

Protagonizada por Pedro Pascal (The Last of Us), The Mandalorian é uma das várias séries de Star Wars produzidas pelo Disney+, junto com O Livro de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi e outros sucessos.

Mostramos abaixo porque a seita que aparece na estreia da 3ª temporada de The Mandalorian é mais assustadora do que os fãs pensam; confira! (via Kotaku)

Conheça o misterioso culto de The Mandalorian

Na estreia da 3ª temporada de The Mandalorian, o protagonista Din Djarin – recém reunido com o filho adotivo Grogu – tenta reencontrar seu povo, um clã de mandalorianos conhecido apenas como “Children of the Watch”.

Os fãs de Star Wars que já conhecem a mitologia da saga sabem que a introdução desse clã pode trazer muitos problemas para a trama da série.

Como os episódios anteriores já haviam indicado, Din Djarin foi encontrado pelos mandalorianos após sua vila ser atacada por dróides de batalha Separatistas durante a Guerra dos Clones.

O personagem não é resgatado por um simples mandaloriano – mas sim por um integrante da Death Watch (como comprova o símbolo nas suas ombreiras).

Sendo assim, o que é a Death Watch? Trata-se de uma facção de mandalorianos liderada por Pre Vizsla, o pai de Paz Viszla (interpretado por Jon Favreau na série do Disney+).

Originalmente, o objetivo de Pre era controlar Mandalore e retornar o planeta a seu estado original, como uma espécie de monolito militarista. A grande rival do personagem era a então Duquesa Satine Kryze (a irmã de Bo-Katan), que tentava trazer a paz para o planeta.

Após falhar em recuperar Mandalore, a Death Watch foi dividida em dois grupos: um deles liderado por Darth Maul, e o outro (conhecido como Resistência Mandaloriana), comandado por Bo-Katan.

No final das contas, tanto Pre Vizsla quanto Satine morreram no conflito, e Mandalore foi devastado pelas bombas de fusão do Império logo em seguida.

O culto Children of the Watch, dessa forma, é formado pelos filhos e descendentes de integrantes da Death Watch. Como Bo-Katan nunca teve filhos, a inclusão de Paz Vizsla em The Mandalorian dá a entender que todos os integrantes do grupo são herdeiros dos super comandos – aqueles que se aliaram ao vilão Darth Maul.

Além disso, de acordo com uma popular teoria divulgada por fãs de Star Wars, o Armeiro de The Mandalorian pode, na verdade, ser Rook Kast, o ex-líder dos super comandos Mandalorianos sob a liderança de Maul.

O protagonista Din Djarin foi criado sob a tradição da Children of the Watch. Ou seja: o personagem de Pedro Pascal está realmente em um culto da morte.

Os episódios da 3ª temporada de The Mandalorian são exibidos semanalmente pelo Disney+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.