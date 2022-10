Dahmer: O que aconteceu com Glenda Cleveland na vida real?

Quem já assistiu Dahmer: Um Canibal Americano na Netflix sabe que Glenda Cleveland é uma das personagens mais importantes da série. Vivida por Niecy Nash, a vizinha de Dahmer foi uma das primeiras pessoas a desconfiar do maníaco. Ao levar suas suspeitas à Polícia, Glenda foi ignorada pelas autoridades. Mas afinal: o que aconteceu com ela na vida real?

“Por mais de uma década, Jeffrey Dahmer conseguiu matar 17 jovens rapazes sem levantar suspeitas da polícia. Como ele conseguiu evitar a prisão por tanto tempo?”, afirma a sinopse oficial de Dahmer: Um Canibal Americano na Netflix.

Continua depois da publicidade

Com Evan Peters (American Horror Story) no papel principal, Dahmer conta com Niecy Nash (Reno 911), Molly Ringwald (Riverdale), Richard Jenkins (A Forma da Água) e Dyllón Burnside (Pose) no elenco.

Revelamos abaixo o que aconteceu com Glenda Cleveland após os eventos de Dahmer: Um Canibal Americano; confira.

O que aconteceu com Glenda Cleveland após a prisão de Jeffrey Dahmer?

Primeiramente, é importante explicar que, na verdade, Glenda Cleveland não era uma vizinha de porta de Jeffrey Dahmer.

Na vida real, Glenda morava em um prédio adjacente ao complexo de apartamentos que Dahmer chamava de lar.

Ela começou a suspeitar de Dahmer por dois motivos: o cheiro podre que vinha de seu apartamento e a insistência do maníaco de utilizar ferramentas pesadas em plena madrugada.

Os assinantes da Netflix sabem que Glenda tentou alertar a polícia sobre as suspeitas, mas foi completamente ignorada pelas autoridades de Milwaukee, que preferiram cair na lábia de Dahmer.

Jeffrey Dahmer, vale lembrar, foi preso em julho de 1991, após a fuga de Tracy Edwards. Após a prisão do serial killer, Glenda Cleveland fez o possível para “retornar a uma vida normal”.

Nos anos subsequentes, Glenda foi reconhecida como uma heroína de sua comunidade, e recebeu homenagens formais do Conselho dos Comuns, da Administração do Condado e de vários grupos de apoio às mulheres.

Eventualmente, Glenda conseguiu retomar a normalidade de sua rotina. Trabalhando como digitadora, ela permaneceu na mesma empresa até se aposentar.

De acordo com um jornal de Milwaukee, Glenda Cleveland continuou morando no complexo de apartamentos até 2009. Depois, ela se mudou para uma residência próxima.

Glenda Cleveland faleceu em 24 de dezembro de 2010, aos 56 anos, por causas naturais.

Em uma entrevista recente, Niecy Nash explicou sua perspectiva na performance de Glenda em Dahmer: Um Canibal Americano.

“Gostaria que as pessoas soubessem que Glenda Cleveland era especial. Ela era uma mulher especial. Ela merecia muito mais do que uma plaquinha brega no fundo de um salão social de alguma cidadezinha”, comentou a atriz.

Dahmer: Um Canibal Americano está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.