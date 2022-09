Após sucesso de Dahmer, Netflix lançará outra série sobre o assassino

Dahmer: Um Canibal Americano é, atualmente, a série mais assistida da Netflix. Com o enorme sucesso da produção de Ryan Murphy, a plataforma confirmou o lançamento de mais uma série sobre o serial killer. No novo projeto, os assinantes da plataforma poderão ouvir as sinistras confissões do maníaco.

“Por mais de uma década, Jeffrey Dahmer conseguiu matar 17 jovens rapazes sem levantar suspeitas da polícia. Como ele conseguiu evitar a prisão por tanto tempo?”, afirma a sinopse oficial de Dahmer: Um Canibal Americano na Netflix.

Continua depois da publicidade

Com Evan Peters (American Horror Story) no papel principal, Dahmer conta com Niecy Nash (Reno 911), Molly Ringwald (Riverdale), Richard Jenkins (A Forma da Água) e Dyllón Burnside (Pose) no elenco.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a nova série de Jeffrey Dahmer na Netflix; confira.

Após Dahmer, Netflix lança série documental sobre o assassino

Mesmo garantindo uma enorme audiência na Netflix, Dahmer: Um Canibal Americano se envolveu em várias polêmicas nas redes sociais.

A plataforma foi muito criticada por não consultar as famílias das vítimas antes de lançar a série. Para uma boa parte dos assinantes, a Netflix pecou por “retraumatizar” pessoas que já sofreram dores inimagináveis.

Mas as críticas, ao que tudo indica, não incomodaram o streaming. Após o sucesso de Dahmer, a Netflix incluiu na aba “chegando na próxima semana” a série Conversando com um Serial Killer: O Canibal de Milwaukee.

Como o nome indica, a produção documental utiliza entrevistas de Jeffrey Dahmer para desenvolver sua história e descrever os crimes do serial killer.

“O serial killer Jeffrey Dahmer confessa seus crimes hediondos em entrevistas que revelam sua mente doentia”, afirma a sinopse oficial de O Canibal de Milwaukee.

Após sua prisão, que aconteceu em 22 de julho de 1991, Dahmer foi condenado a 15 penas perpétuas consecutivas. Na prisão, o serial killer deu uma sinistra entrevista à emissora americana MSNBC.

É a partir dessa entrevista que O Canibal de Milwaukee retrata Dahmer e aborda as origens de sua compulsão.

Vale lembrar que Conversando com um Serial Killer é uma das franquias true crime mais bem sucedidas da Netflix.

A antologia já conta com duas temporadas. A primeira aborda os crimes de Ted Bundy, um dos mais notórios serial killers dos Estados Unidos. Durante os anos 70, ele matou mais de 30 mulheres.

Em sua 2ª temporada – batizada de O Palhaço Assassino – Conversando com um Serial Killer fala sobre John Wayne Gacy, responsável pelo estupro, tortura e assassinato de 33 garotos (também nos anos 70).

Recentemente, a Netflix também divulgou o trailer oficial de Conversando com um Serial Killer: O Canibal de Milwaukee. Veja abaixo. A nova série de Jeffrey Dahmer estreia na plataforma em 7 de outubro.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.