“Decepção”: Detalhe em A Casa do Dragão deixa espectadores divididos

Já disponível no HBO Max, o segundo episódio de A Casa do Dragão traz grandes novidades para a trama. Além de introduzir personagens inéditos, o capítulo faz uma importante referência a Game of Thrones. O detalhe, no entanto, deixa os espectadores divididos e provoca discussões nas redes sociais.

A Casa do Dragão, vale lembrar, é o primeiro spin-off de Game of Thrones. A série adapta para o HBO Max os eventos do livro “Fogo e Sangue”, ambientado durante o reinado dos Targaryen.

Continua depois da publicidade

O elenco da série tem atores como Paddy Considine (Viserys Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Steve Toussaint (Corlys Velaryon) e Eve Best (Rhaenys Targaryen).

Explicamos abaixo por que alguns fãs de A Casa do Dragão ficaram decepcionados com um detalhe do segundo episódio no HBO Max; confira.

Por que a abertura de A Casa do Dragão divide os fãs de Game of Thrones?

Em “The Rogue Prince”, o segundo episódio de A Casa do Dragão, a produção do HBO Max finalmente revela seu tema de abertura.

A música é, na verdade, o icônico tema de Game of Thrones, com pequenas modificações no arranjo.

O visual da abertura, ao invés de mostrar os cenários de Westeros, traz uma corrente de sangue que se espalha pela Fortaleza Vermelha.

Nas redes sociais, a nova abertura dividiu as opiniões dos fãs de Game of Thrones e A Casa do Dragão.

Para alguns espectadores, o tema original atingiu em cheio a nostalgia pelas histórias dos Sete Reinos.

“Ouvir o tema original de Game of Thrones em A Casa do Dragão me deixa extremamente feliz”, comentou um fã da série.

De acordo com vários assinantes do HBO Max, a série acerta em “reciclar” o tema de Game of Thrones, criado pelo compositor iraniano-alemão Ramin Djawadi.

“Não estou ofendido por A Casa do Dragão manter o tema de Game of Thrones. Anos depois, ele continua fantástico”, comentou outro espectador.

Porém, para diversos fãs, a utilização da trilha de Game of Thrones em A Casa do Dragão representa uma “terrível decisão criativa”.

“Não vou mentir: estou decepcionado por eles terem reciclado o tema de Game of Thrones, ao invés de criar uma nova abertura para A Casa do Dragão. Será que os produtores não perceberam que o público deseja ver algo diferente?”, questionou outro fã.

De acordo com alguns espectadores, A Casa do Dragão deve fazer o máximo para se diferenciar de Game of Thrones e evitar referências à série original – que até hoje é criticada por seu desfecho decepcionante.

Confira abaixo a nova abertura de A Casa do Dragão e tire suas próprias conclusões. Os episódios da série são exibidos semanalmente pelo HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.