Desespero dos fãs: Por que Netflix ainda não renovou Sandman

Sandman é, sem sombra de dúvida, um dos maiores sucessos da Netflix em 2022. Sendo assim, por que a plataforma ainda não renovou a série para uma 2ª temporada? Meses após o lançamento da produção, o destino da trama de Neil Gaiman continua envolto em mistério – e já começa a desesperar os fãs.

“Após anos aprisionado, Morpheus, o Rei dos Sonhos, embarca em uma jornada entre mundos para recuperar o que lhe foi roubado e restaurar seu poder”, afirma a sinopse oficial de Sandman na Netflix.

Junto com Tom Sturridge no papel principal, o elenco de Sandman conta com Gwendoline Christie (Game of Thrones), Kirby Howell-Baptiste (Cruella), Boyd Holbrook (Narcos), Charles Dance (Mank), Mark Hamill (Star Wars) e David Thewlis (Harry Potter).

Mostramos abaixo os motivos que podem explicar a demora da Netflix para renovar Sandman; confira.

Sandman ainda não garantiu uma 2ª temporada na Netflix

Mesmo com uma enorme audiência, aclamação de público e crítica, e semanas no Top 10 da Netflix, Sandman ainda não foi renovada para a 2ª temporada.

Em uma entrevista recente, o escritor Neil Gaiman tentou explicar o motivo da demora da Netflix para a renovação de Sandman.

“Produzir algo como Sandman é incrivelmente caro. Não é uma série barata. Na verdade, é o oposto de uma série barata. O preço é de matar. Ou seja: para ser renovada, nós precisamos garantir o melhor desempenho possível”, comentou o quadrinista.

Embora a declaração pareça decepcionante, Neil Gaiman está esperançoso para a renovação de Sandman.

“Todos nós estamos esperançosos. Temos boas chances. Estamos no caminho certo”, opinou Gaiman.

No final de agosto de 2022, poucas semanas após o lançamento, Sandman já acumulava mais de 130 milhões de horas de visualização.

Mas dada a propensão da Netflix de cancelar séries após apenas uma temporada, tudo pode acontecer. Caso isso ocorra, Neil Gaiman já tem um “plano B”

“Quando assinamos o contrato com a Netflix, garantimos algumas possibilidades de continuar Sandman. Mas também esperamos não precisar utilizá-las, já que amamos o pessoal da Netflix, e eles também nos amam”, explicou o escritor.

O autor de Sandman também afirmou estar contente com a adaptação da HQ na Netflix.

“Nós produzimos o Sandman que queríamos ver. Obviamente, a questão da renovação é algo comercial. Mas no final das contas, cumprimos o nosso papel”, afirmou.

Mesmo sem o sinal verde da Netflix, a produção do roteiro da 2ª temporada de Sandman já começou.

“Nós já temos um esqueleto maravilhoso para a 2ª temporada. Estamos retocando o roteiro e analisando algumas coisas, mas já temos um arco completo”, afirmou o supervisor de efeitos especiais Ian Markiewicz.

Enquanto a Netflix não renova Sandman para a 2ª temporada, você pode conferir os primeiros episódios da série na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.