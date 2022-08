Disney+ acaba de superar a Netflix de uma maneira importante

Atualmente, a Netflix passa por um dos momentos mais complexos de sua história. Nos últimos anos, a plataforma perdeu inúmeros assinantes, foi alvo de críticas por seu modelo de negócios e enfrentou grandes rivais nas “Guerras dos Streamings”. Recentemente, a plataforma foi superada pelo Disney+ em um aspecto muito importante.

Inaugurada no final dos anos 90, a Netflix começou sua trajetória como uma empresa de aluguel de DVDs. Após os anos 2000, a plataforma passou a focar (quase exclusivamente) no streaming.

Por muito tempo, a Netflix se estabeleceu como a plataforma de streaming mais popular do mundo. A empresa revolucionou a maneira como consumimos conteúdo, mas eventualmente, encontrou poderosos concorrentes no mundo do streaming.

Explicamos abaixo como a Disney+ superou a Netflix em um dos elementos mais importantes da plataforma; confira.

Disney superou o número de assinantes da Netflix

Como foi revelado pelo site The Hollywood Reporter, o número cumulativo de assinantes do Disney+ superou, pela primeira vez, o da Netflix.

No final de julho de 2022, a Netflix contava com cerca de 220,7 milhões de clientes. O número impressiona, mas mesmo assim, é superado pelo da Disney+.

Com os números acumulados de todos os streamings da Disney – Disney+, Hulu e ESPN+ – a companhia chegou à marca de 221 milhões de usuários.

Ou seja: a Disney supera a Netflix com uma vantagem de (aproximadamente), 300 mil inscritos.

Vale lembrar que, no terceiro trimestre de 2022, a Disney investiu cerca de 1 bilhão de dólares em seus conteúdos para streaming. Sendo assim, a enorme popularidade da plataforma não é exatamente uma surpresa.

O aumento no número de usuários vem acompanhado de um reajuste nos preços do Disney+.

A partir de 8 de dezembro de 2022, a versão do Disney+ com propagandas poderá ser assinada por 7,99 dólares por mês. A versão sem anúncios, por sua vez, terá o custo mensal de 10,99 dólares (ou anual de 109,99 dólares).

Na Hulu, a versão com anúncios terá o preço de 7,99 dólares. A opção Premium custará 14,99 dólares por mês (a partir de 10 de outubro).

O ESPN+, finalmente, contará com a mesma subida. A assinatura poderá ser adquirida por 9,99 dólares por mês ou 99,99 dólares por ano.

Esses reajustes ainda não têm data para chegar ao Brasil, mas espera-se que eles sejam implementados até o início de 2023.

Em conclusão, a Netflix tem um grande desafio pela frente em 2022: superar o Disney+ mesmo sem aumentar o preço de seus planos de assinatura.

