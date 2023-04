Enfermeira: A surpreendente história real por trás da série da Netflix

Sucesso na Netflix, Enfermeira mistura suspense e drama em uma história surpreendente e cheia de reviravoltas. O que muitos fãs não sabem é que a instigante série dinamarquesa é baseada em uma inusitada história real! Sendo assim, como a Enfermeira adapta esses sombrios eventos para a TV?

“Recém-chegada ao hospital, uma enfermeira desconfia que o desejo da colega por atenção pode estar ligado a várias mortes de pacientes”, diz a sinopse oficial de Enfermeira na Netflix.

Dos produtores da aclamada série de mistério O Homem das Castanhas, o suspense Enfermeira é estrelado por Josephine Park, de O Efeito Vênus.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a história real que inspira Enfermeira na Netflix; confira! (via Decider)

Enfermeira é baseada em chocante história real

A minissérie dinamarquesa Enfermeira, recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, já figura em destaque no Top 10 da plataforma.

Pelo menos até o momento, Enfermeira é a 2ª série mais assistida pelos assinantes nacionais da plataforma, perdendo apenas para o segundo ano de Sweet Tooth.

A trama de Enfermeira é baseada no livro “The Nurse: Inside Denmark’s Most Sensational Criminal Trial” (A Enfermeira: Dentro do Julgamento Criminal mais Sensacional da Dinamarca), escrito por Kristian Corfixen.

O livro, por sua vez, acompanha a história real de Christina Aistrup Hansen (na foto acima) – uma infame enfermeira assassina.

A assassina da vida real, assim como sua contraparte na Netflix, era bastante popular no hospital onde trabalhava.

Porém, nas sombras, ela administrava secretamente doses letais de morfina e Diazepam nos pacientes, principalmente enquanto trabalhava no turno da madrugada.

Aí, Hansen sempre corria para salvá-los, falhando em diversas ocasiões. Pernille Kurzmann, sua colega de trabalho, foi a primeira pessoa a manifestar, em alto e bom som, uma incômoda desconfiança sobre as verdadeiras intenções da colega.

Eventualmente, outros colegas da enfermeira assassina também manifestaram as mesmas suspeitas, e a partir daí, o cerco começou a se fechar.

Em um papo recente com a imprensa, Kasper Barfoed, o diretor de Enfermeira, discutiu a abordagem dessa história real na minissérie.

“Mais do que no resto do mundo, existe um certo nível de confiança entre nós, dinamarqueses. Somos inclinados a sempre acreditar que o sistema quer o nosso bem. Ficamos vulneráveis quando coisas assim (os assassinatos) acontecem. E mesmo assim, ninguém quer estragar o ‘bom humor’ da nação”, disse o cineasta.

Na vida real, a enfermeira Hansen foi condenada a 12 anos de prisão por 4 tentativas de assassinato. Sentenciada em 2017, ela permanece presa até hoje. Ela também perdeu sua licença para praticar enfermagem.

“Tantas pessoas suspeitaram do que ela estava fazendo, ou viram algo diferente – mas no final das contas, é a enfermeira novata, em seu primeiro trabalho, quem não apenas percebe que algo está errado, mas também se arrisca para denunciar”, explica o diretor.

Pernille Kurzman continua a trabalhar no mesmo hospital, levando uma vida discreta. A assassina, por sua vez, só deve sair da cadeia em 2028.

Enquanto isso, você pode assistir Enfermeira no catálogo brasileiro da Netflix.

